Android 13 bekommt ersten Patch, spricht einige wichtige Probleme an

Mitte August hat Google begonnen, Android 13 an seine Pixel-Smartphones zu verteilen. Und auch wenn es eine ausgedehnte Betaphase gab, so konnte Google nicht verhindern, dass sich einige Bugs einschlichen. Diese fixt man nun in einem ersten Patch.

Batterie & Aufladen

Behebung eines Problems, das gelegentlich zu einem erhöhten Akkuverbrauch durch bestimmte Hintergrundaktivitäten des Launchers führte.

Behebung eines Problems, bei dem der drahtlose Lademodus unter bestimmten Bedingungen nicht aktiviert werden konnte.

Biometrische Daten

Zusätzliche Verbesserungen bei der Fingerabdruckerkennung und der Reaktion unter bestimmten Bedingungen.

Bluetooth

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass bestimmte Bluetooth-Geräte oder -Zubehörteile nicht verbunden werden konnten.

Benutzeroberfläche

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm abgeschnitten angezeigt wurden.

Besitzer eines Pixel-Geräts, also eines Google-eigenen Smartphones, haben heute vermutlich ein erstes Update für Android 13 bekommen. Dieses wird zwar als "Sicherheitsupdate" bezeichnet, bringt aber in erster Linie Bugfixes mit sich. Dabei handelt es sich um durchaus wichtige Fixes, denn angesprochen werden unter anderem Akkuprobleme und auch ein nicht funktionierendes kabelloses Laden.Bei Besitzern eines Pixel 6a wird außerdem eine wichtige Sicherheitslücke geschlossen, denn bei einigen Besitzern wird die Displaysperre auch dann aufgehoben, wenn man einen nicht registrierten Abdruck auf den dazugehörigen Fingerprint-Scanner legt.Google schreibt in einem Support-Beitrag : "Alle unterstützten Pixel-Geräte mit Android 13 werden diese Software-Updates ab heute erhalten. Der Rollout wird im Laufe der nächsten Woche in Phasen je nach Anbieter und Gerät fortgesetzt. Pixel 6a Geräte werden das Update später in diesem Monat erhalten."Und das sind die behobenen Fehler: