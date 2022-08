Xiaomi soll neue Smartphone-Marke mit Stock-nahem Android planen

Der chinesische Hersteller Xiaomi will in Kürze offenbar eine neue Smartphone-Marke vorstellen, die sich primär an sogenannte Prosumer bzw. Enthusiasten richtet. Die neue Marke würde parallel zu den bestehenden Brands Xiaomi Redmi und Poco sowie BlackShark bestehen.

Kommt die A-Serie zurück?

Poco

Laut einem Bericht des Magazins The Mobile Indian will Xiaomi wahrscheinlich bald eine neue Sub-Marke einführen, mit der man vor allem "Tech-Enthusiasten" ansprechen will. Sie wird hauptsächlich Smartphones bieten, könnte aber auch Tablets beinhalten.Eine Besonderheit ist dabei, dass Xiaomi dem Bericht zufolge mit einem kaum veränderten Android anstelle seiner sonst üblichen stark angepassten MIUI-Oberfläche an den Start gehen will. Damit würde das Unternehmen auf einen lang gehegten Wunsch der internationalen Kundschaft eingehen, denn viele Xiaomi-Fans schätzen zwar die gute Ausstattung und das Design der Geräte, können sich aber nicht mit der MIUI-Oberfläche anfreunden.Xiaomi würde damit auch ein Konzept aufleben lassen, dass man schon mit der Xiaomi A-Serie verfolgte, bei dem die Hardware des Unternehmens mit der speziellen Betriebssystem-Variante Android One kombiniert wurde. Diese Serie wurde jedoch aufgegeben, auch weil Google Android One nicht mehr fortführte. Aktuell wird der Markt für Smartphones mit "reinem" Android fast ausschließlich von Google mit seiner Pixel-Serie bedient.Zunächst will Xiaomi bei der neuen Marke vor allem auf Geräte setzen, die mit Chips der Qualcomm Snapdragon 7-Serie ausgerüstet sind. Es wird sich also zunächst nicht um absolute High-End-Geräte handeln, sondern um Modelle, die mehr als ausreichende Leistung bieten, aber eben nicht ganz am oberen Ende der Skala angesiedelt sind.Zur Auswahl stehen in diesem Bereich zum Beispiel der Snapdragon 765 und der Snapdragon 778, die von ihrem Hersteller beide gleichermaßen ausdrücklich als Plattform für Gaming-Geräte vermarktet werden. Qualcomm dürfte außerdem in naher Zukunft auch noch neue Chips für die obere Mittelklasse auf den Markt bringen, die dank der engen Zusammenarbeit mit Xiaomi auch in den Geräten des chinesischen Anbieters landen dürften.Ob die Geräte der neuen Marke auch in Deutschland auf den Markt kommen, bleibt wohl erst einmal abzuwarten. Anscheinend hat Xiaomi vor allem den indischen Markt im Auge, wo die Pixel-Smartphones von Google kaum eine Rolle spielen und die Oppo-Tochter OnePlus nach einem furiosen Start wegen ihrer Abkehr vom Markt für "Tech-Enthusiasten" zunehmend in Ungnade gefallen ist.