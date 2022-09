Nächste Android-Version könnte Satellitenverbindung unterstützen

Erst Apple , dann Google: Es gibt neue Hinweise darauf, dass Android in einer der kommenden Versionen eine direkte Unterstützung für Satellitenverbindungen bekommen soll. Dem iPhone und iOS sagt man das auch bereits nach.

Start mit Android 14 denkbar

Pläne von SpaceX und T-Mobile

Selbst für die Apple Watch soll Apple derartige Verbindungen unterstützen wollen . Google scheint ganz ähnliche Pläne in der Schublade zu haben. Googles Senior Vice President, Hiroshi Lockheimer, teilte auf Twitter mit, dass das Unternehmen sich freut, Android-Telefonhersteller zu helfen, in der nächsten Version von Android die Unterstützung für Satellitenverbindungen zu ermöglichen.Künftige Android-Versionen könnten laut dem Bericht von Android Authority eine direkte Satellitenverbindung unterstützen. Damit wären Smartphone-Nutzer nicht auf eine klassische Mobilfunkverbindung angewiesen. Lockheimer hat zwar bisher noch nicht viel über den Plan des Unternehmens für die Einführung von Satellitenverbindungen auf Android-Geräten verraten. Es gibt allerdings Hinweise, dass die Einführung schon mit Android 14 starten kann.Die Unterstützung von Satellitenverbindungen in Android wird möglicherweise entsprechen angepasste, kompatible Hardware erfordern. Eine Reihe Umsetzung auf Software-Basis ist aber nicht ausgeschlossen. Zudem muss man davon ausgehen, dass Einsteigergeräte keine Unterstützung für die Herstellung von Verbindungen über Satelliten erhalten werden. Das ist vor allem eine Preisfrage im Hinblick für die spätere Nutzung. Laut dem Bericht werden aber die Android-Hardware-Partner wie Samsung nicht zögern, diese Funktion in ihre Flaggschiff-Modelle wie die Galaxy S-Serie einzubauen.Satellitenverbindungen sind vor allem in unvorhergesehenen Notfallsituationen wichtig, um Nachricht zu senden. Bei Stromausfällen zum Beispiel während einer Naturkatastrophe sind sie daher schon jetzt notwendig, stehen aber nur sehr begrenzt zur Verfügung.Vor wenigen Tagen hatten SpaceX und T-Mobile ihre Kooperation angekündigt. Gemeinsam möchten sie eine universelle Mobilfunkverbindung in den USA anbieten. Ziel ist, Telefonie und Internetverbindungen mit dem Smartphone in abgelegene Gebiete zu bringen und Funklöcher zu schließen. SpaceX und T-Mobile versprechen dabei, dass man sein "normales" Smartphone weiterverwenden kann und auch keine zusätzliche App benötigt. Wie Apple und Google das umsetzen wollen, ist noch nicht bekannt.