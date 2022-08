Pixel: Update auf Android 13 sorgt für Probleme mit drahtlosem Laden

Seitdem Google das Feature 2018 in das Pixel 3 eingebaut hatte, können die Flaggschiff-Modelle der Pixel-Reihe drahtlos aufgeladen werden. Das Update auf Android 13 scheint bei einigen Geräten jedoch für Probleme zu sorgen. Hiervon ist wohl hauptsächlich das Pixel 4 (XL) betroffen.

Genaue Ursache bleibt noch offen

Google hat zu Beginn der Woche damit begonnen, Android 13 für einige Pixel-Modelle bereitzustellen. Obwohl die Aktualisierung viele Vorteile mit sich bringt, sollten die Besitzer eines Pixel 4 (XL) oder Pixel 6 (Pro) in Betracht ziehen, das Update zu einem späteren Zeitpunkt zu installieren. Wie manche Nutzer auf Reddit (via 9to5google ) berichten, scheint die Wireless-Charging-Funktion nach der Installation nicht mehr zu funktionieren. Besitzer eines Pixel 6 (Pro) haben keine Möglichkeit, nach dem Update zu Android 12 zurückzukehren.Während drahtlose Ladestationen bei einigen Pixel-Besitzern nach dem Update überhaupt nicht mehr erkannt werden, wird der Ladeprozess bei anderen Nutzern nach wenigen Minuten unterbrochen. In dem Fall wird eine Meldung, dass das Smartphone nicht mit Strom versorgt wird, angezeigt.Aktuell ist noch unklar, wodurch das Problem verursacht wird. Der Bug dürfte mit der Software, die das drahtlose Laden kontrolliert, zusammenhängen. Solche Programme sind nötig, um unter anderem die Ladegeschwindigkeit anzupassen. So wird der Ladevorgang beispielsweise unterbrochen, wenn das Gerät länger auf der Ladestation liegt. Hiermit soll der Akku des Smartphones geschont werden.Der Bug soll nicht nur in Kombination mit den Google-eigenen Ladegeräten, sondern auch mit anderen drahtlosen Ladestationen bestehen. Ein Nutzer schlägt vor, dass ein Neustart im abgesicherten Modus den Fehler vorübergehend behebt. Bislang hat sich Google jedoch noch nicht offiziell zu dem Problem geäußert oder einen Patch in Aussicht gestellt.