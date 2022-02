Artemis I-Mission: Mitte März erfolgt der erste "große" Raketentest

Die NASA plant, wieder Menschen zum Mond zu bringen. Das Artemis-Programm, benannt nach der griechischen Göttin, heißt so, da auch eine Frau die Mondoberfläche betreten soll. Noch ist es nicht soweit, ein erster Testflug wurde mehrfach verschoben. Bald folgt der nächste Versuch.

Wet Dress Rehearsal Mitte März

NASA

Artemis I soll der erste Flug des Space Launch System (SLS) werden, die neue Trägerrakete wartet aber schon länger auf ihren Jungfernflug. Denn es gab schon schier unzählige Verschiebungen, die NASA gibt fast monatlich einen neuen Termin bekannt. Genau genommen war der erste Start bereits für 2016 geplant, seither hat es mindestens neun Änderungen gegeben.Mittlerweile ist die gut hundert Meter hohe Rakete aber zusammengebaut und wartet mehr oder fertig auf den Start. Nun hat die US-amerikanische Raumfahrtagentur einen neuerlichen Termin bekannt gegeben, laut den aktuellen Informationen soll SLS Ende Mai zu ihrem ersten unbemannten Flug abheben (via Cnet ).Das Ganze ist mehr als nur ein erster Testflug der Rakete, das Space Launch System wird ein Raumschiff in Richtung Mondorbit bringen. Tom Whitmeyer, Deputy Associate Administrator for Exploration Systems Development bei der NASA, sagte, dass der bisher geplante April-Termin vom Tisch sei und man Ende Mai anvisiere.Eine neuerliche Verschiebung und auch das Ausbleiben eines fixen Termins sind natürlich keine gute Nachricht, aber es gibt auch eine gute: Denn die entscheidenden Tests der SLS-Rakete, die im Vehicle Assembly Building (VAB) durchgeführt werden, sind nun abgeschlossen worden.Raumfahrtfans können sich aber auf den 17. März freuen: Denn an diesem Tag soll (so nichts dazwischenkommt) das so genannte "Wet Dress Rehearsal" stattfinden. Dabei wird das SLS zur Startrampe geschoben, betankt und der Countdown nahe vollständig durchgezogen - bei der Marke von zehn Sekunden wird dann aber abgebrochen. Wenn dieser erfolgreich ist, können die Verantwortlichen dann einem konkreten Startdatum näherkommen.