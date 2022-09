WoW Dragonflight: Blizzard startet Beta-Phase - So seid ihr dabei

Nach einer knapp zweimonatigen Alpha beginnt nun die Beta-Phase der kommenden World of Warcraft-Erweiterung Dragonflight. Mit ihr eröffnen sich für Spieler neue Chancen, vorab einen Blick auf das neue Online-Rollenspiel zu werfen, das bis zum Ende des Jahres erscheinen soll.

WoW Dragonflight: So könnt ihr an der Beta teilnehmen

Welche Inhalte sind in der Dragonflight-Beta enthalten?

Etwa vier Monate haben die Entwickler von Blizzard noch Zeit, um die Arbeiten an WoW Dragonflight abzuschließen, sodass der spätmöglichst angepeilte Release-Termin am 31. Dezember 2022 eingehalten werden kann. Der heutige Wechsel in die Beta-Phase befeuert zudem erneut die Gerüchte, dass eine Veröffentlichung Ende November durchaus möglich sein könnte. Vor wenigen Wochen war der 28. November 2022 als potenzielles Datum für den Startschuss durchgesickert.Aufgrund diverser Fehler zum Launch der letzten World of Warcraft-Erweiterung Shadowlands dürfte sich Blizzard in diesem Jahr allerdings die Zeit nehmen, gravierende Probleme genauer zu untersuchen und auch in letzter Minute auf die Kritik der Spieler einzugehen. So zumindest erhofft es sich die Community, damit ein erneuter Schnellschuss verhindert werden kann.Die Anmeldung zu aktuellen und kommenden Testphasen von World of Warcraft: Dragonflight ist vergleichsweise einfach. Um in den Lostopf zu kommen, müssen sich Spieler auf der offiziellen Webseite mit ihrem Battle.net-Account einloggen und dem Menüpunkt "Beta" folgen. Nach einer Bestätigung ist die Anmeldung vollzogen. Nun entscheidet das Zufallsprinzip, ob man für die Teilnahme an der Beta-Phase des Online-Rollenspiels ausgewählt wird.Da sich Blizzard in den nächsten Monaten mit diversen Raid- und Stresstests auseinandersetzen muss, ist die Chance, einen der begehrten Beta-Plätze zu erhalten, deutlich höher als während der zurückliegenden Alpha. Wer für die Beta ausgewählt wurde, erhält einen entsprechenden Hinweis zur Einladung im Battle.net-Launcher und in den meisten Fällen parallel per E-Mail.In einem sogenannten Blue-Post gibt Blizzard an, dass neue Systeme, das komplette Leveling-Erlebnis, Zonen, Dungeons und die neue spielbare Volksklasse Rufer der Dracthyr (Evoker) innerhalb der Beta verfügbar sind. Schlachtzugstests (Raids) werden hingegen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.