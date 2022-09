Release-Termin bestätigt: WoW Dragonflight erscheint im November

Blizzard kündigt den Launch der World of Warcraft-Erweiterung Dragonflight für den 29. November 2022 an. Damit bestätigt sich der im Vorfeld durchgesickerte Termin. Noch vor Addon-Release soll zudem die neue Dracthyr-Klasse im Zuge eines Pre-Patch freigeschaltet werden.

WoW: Dragonflight - Trailer zum Veröffentlichungsdatum

Dragonflight-Release: Klassischer Start ab Mitternacht erwartet

Ab Ende November werden WoW-Spieler Zugang zu den Dracheninseln und den neuen Funktionen der Dragonflight-Erweiterung erhalten. Dazu gehören neben den Rufern der Dracthyr (Volk und Klasse) unter anderem das neue Drachenreiten, ein komplett überarbeitetes Talent- und Berufssystem, weitere Optionen zur Personalisierung der Benutzeroberfläche (UI) und natürlich die Klassiker - neue Dungeons, Schlachtzüge und die Erhöhung der Maximalstufe auf Level 70.In Deutschland dürfte der Startschuss, wie für Blizzard üblich, Punkt 0 Uhr in der Nacht vom 28. auf den 29. November 2022 (Dienstag) fallen. Weiterhin geben die Entwickler bereits jetzt bekannt, dass der erste Schlachtzug (Raid) - das Gewölbe der Inkarnation - in der Woche ab dem 12. Dezember 2022 seine Pforten öffnet, voraussichtlich also am 14. Dezember um 9 Uhr. Im gleichen Zeitraum soll zudem die erste Saison für Mythisch+-Dungeons und PvP (Player vs. Player) starten.Im Vorfeld des Release von World of Warcraft Dragonflight wird in der Woche ab dem 4. Oktober ein schnelleres Leveln von neuen oder Zweitcharakteren durch einen Erfahrungs-Buff (+50 %) ermöglicht, um weitere Klassen zügiger auf die aktuelle Maximalstufe 60 zu bringen. Der sogenannte "Winds of Wisdom" wird bis zum Pre-Patch anhalten, für den bisher noch kein offizielles Datum genannt wurde. Man kann jedoch von Ende Oktober ausgehen. Dann soll auch die neue Dracthyr-Klasse dem Spiel hinzugefügt werden.Bis dahin kann WoW Dragonflight bis auf Weiteres über Blizzards Beta-Server ausprobiert werden, soweit man bereits Zugang erhalten hat.