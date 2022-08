Release-Termin geleakt: WoW Dragonflight soll am 29.11. erscheinen

Neuen Leaks zufolge soll die neunte World of Warcraft-Erweiterung Dragonflight am 29. November 2022 erscheinen. Einen Monat zuvor dürfte Blizzard die Spieler des Online-Rollenspiels mit einem passenden Pre-Patch versorgen. Das Timing scheint stimmig zu sein.

Veröffentlichung Ende November und Pre-Patch 10.0 Ende Oktober

Einmal mehr werden die Gerüchte rund um den Dragonflight-Release durch Reddit angeheizt, nachdem ein kürzlich aufgetauchtes Bild den möglichen Zeitplan Blizzards durchsickern lassen hatte. Bei aller Skepsis gegenüber derartigen Leaks könnte dieser jedoch handfeste Details beinhalten. Wie die Kollegen von Gamespot berichten, soll die Auflistung bereits Stunden vor der offiziellen Ankündigung korrekte Termine zum Pre-Patch und Start der WoW Classic-Erweiterung Wrath of the Lich King geliefert haben.Schenkt man den neuen Informationen Vertrauen, dürfte World of Warcraft Dragonflight hierzulande pünktlich um Mitternacht des 29. November 2022 starten. Ein Dienstag, wie er bereits für den Release zurückliegender Erweiterungen (z.B. Shadowlands und Battle for Azeroth) genutzt wurde. Am 25. Oktober 2022 soll Blizzard Spieler des Online-Rollenspiels zudem mit einem Pre-Patch versorgen, der zur Vorbereitung bereits diverse neue Dragonflight-Funktionen oder gar die neue Rufer-Klasse mitbringen könnte.WoW Dragonflight einen neuen Kontinent (Dracheninseln) einführen und das Drachenreiten als neue Art der Fortbewegung vorstellen. Zudem werden die Rufer der Dracthyr dem MMORPG als Kombination aus Volk und Klasse hinzugefügt, während sich Blizzard zeitgleich auf essenzielle Gameplay-Updates konzentriert. Das Talentsystem, die Wichtigkeit von Berufen und eine neue Benutzeroberfläche stehen im Mittelpunkt. Ebenso wird die Höchststufe auf Level 70 angehoben und neue Raids sowie Dungeons ins Spiel gebracht.