Xiaomi nennt Start-Termin für seine neuen Leica-Smartphones

Xiaomi gab seine neue Zusammenarbeit mit dem deutschen Kamerahersteller Leica bereits im Mai bekannt . Anfang Juli soll die Kooperation jetzt erste Früchte tragen, denn der chinesische Smartphone-Anbieter kündigte jetzt den baldigen Start der Xiaomi 12S Serie an.

Angebotspalette von Kompakt bis High-End

Xiaomi

Wie Xiaomi heute über seinen Kanal bei dem chinesischen Twitter-Pendant Weibo verlauten ließ, will man bereits am 4. Juli 2022 die neue Xiaomi 12S-Serie präsentieren. Konkret ist vom Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro und dem Xiaomi 12S Ultra die Rede, die dann allesamt in China ihr Debüt feiern sollen.Laut Xiaomi sind alle Varianten der 12S-Reihe mit einem Leica-Branding versehen. Sie erhalten also allesamt eine Optimierung der Kamera-Hardware und wahrscheinlich auch der Software durch Leica. Außerdem wird das Logo des deutschen Fotografie-Spezialisten auf den neuen Smartphones zu finden sein.Xiaomi will mit dem 12S wohl ein eher kompaktes Smartphone mit High-End-Ausstattung bieten, während das Pro-Modell eine verbesserte Premium-Variante darstellt. Das Xiaomi 12S Ultra dürfte das absolute Flaggschiff der Chinesen für die zweite Jahreshälfte darstellen und soll als solches neue Maßstäbe in Sachen mobiler Fotografie setzen.Auf den Teaser-Bildern von Xiaomi sind bei allen Geräten große Kamera-Module auf der Rückseite zu erkennen. Laut ersten unbestätigten Berichten soll das Xiaomi 12S Ultra mit einer 50-Megapixel-Hauptkamera aufwarten, die über optische Bildstabilisierung verfügt und mit einer Ultraweitwinkel- und einer Zoom-Kamera mit jeweils 48 Megapixeln Auflösung kombiniert wird.Noch ist offen, ob und wann Xiaomi seine Serie von neuen Top-Smartphones auch in Europa einführt. Angesichts der prekären Lage im Smartphone-Markt dürfte man sich mit dem Launch in Deutschland allerdings nicht viel Zeit lassen, um möglichst viele der eher hochpreisigen neuen Modelle abzusetzen.