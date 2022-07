Sky meldet technische Störung: Übertragungen eingeschränkt (Update)

Sky-Kunden bekommen momentan anstelle ihrer gewünschten Übertragung nur eine Fehlermeldung angezeigt. "Der Inhalt ist derzeit nicht verfügbar", heißt es da. In einigen Fällen werden immer die gleichen Ausschnitte gezeigt, die dann nach wenigen Minuten von vorne starten.

Update 16.59 Uhr: Sky meldet, dass der Fehler gefunden und behoben werden konnte. Sky-Kunden berichten aber weiterhin, dass sie noch die Auswirkungen bemerken. Über den Auslöser wurde bisher noch nichts kommuniziert.

"Liebe Community, momentan haben wir eine Störung bei der Nutzung von Sky Go und Sky X. Unsere Kollegen sind bereits dran, das Problem zu beheben. Wir informieren euch hier, sobald es Updates gibt und das Problem gelöst ist. Bitte entschuldigt die Unannehmlichkeiten. Viele Grüße, Euer Sky Community Team".

Meldungen seit 14 Uhr

Wer am Wochenende die Bundesliga-Sender oder den Formel 1-Sender beim Streaminganbieter Sky schauen will, wird die Meldung über das Problem schon am eigenen Leib erfahren haben. Dort gab es als erstes sichtbare Probleme.Derzeit gibt es eine anhaltende technische Störung unbekannten Ausmaßes. Ob es sich um ein generelles Problem handelt, oder ob nur ein Teil der Kunden betroffen sind, ist nicht bekannt. Das Sky Community-Team hat bisher nur über das Auftreten der Störung berichtet, aber noch keine Details zu den Hintergründen genannt:Das Problem betrifft nach ersten Erkenntnissen aktuell alle Streaming-Apps des Anbieters, also WOW (ehemals Sky Ticket), Sky X, Sky Q und Sky Go. Auf der Webseite des Dienstes Alle Störungen erkennt man den Start der Probleme mit gehäuften Meldungen ab etwa 14 Uhr. Eine Entspannung ist noch nicht erkennbar.