Technik-Support-Betrüger versenden USB-Sticks mit Microsoft-Logo

Ein besonders dreister Fall von Technik-Support-Betrug im Namen von Microsoft ist jetzt ans Licht gekommen. Unbekannte versenden dabei Office 2021 Professional Plus-Pakete mit einem USB-Stick, der Schadsoftware enthält.

Opfer glauben an Irrtum, aber nicht an Betrug

Betrug im Namen von Microsoft nicht selten

Das berichtet Sky News . Die Office-Pakete sehen zunächst einmal legitim aus, da die Betrüger vermutlich viel Zeit und Geld in diesen Scam gesteckt haben - es ist aber nur eine andere Form des Phishing.Microsoft hat gegenüber Sky News bestätigt, dass Kriminelle solche gefälschten Pakete verschicken, die den Anschein von Office-Produkten erwecken sollen. In Großbritannien sind nun mehrere Personen auf den Trick hereingefallen. Wie weitverbreitet die Masche ist, ist noch nicht bekannt. Die Betroffenen glaubten, man hätte ihnen die teure Software versehentlich zugeschickt und probierten den Stick aus - schließlich sah das ganze Paket ja aus wie ein legitimes Microsoft-Produkt.Sky News berichtet, dass der enthaltene USB-Stick natürlich kein Microsoft Office enthält. Stattdessen ist es ein Erpressungs-Trojaner, der installiert wird. Nach dem Einstöpseln des Sticks wird eine Warnung angezeigt, die besagt, dass man sich an den "Technik-Support" wenden soll. Die Betrüger schicken ihre Telefonnummer gleich mit.Martin Pitman, Berater für Cybersicherheit bei Atheniem, erklärte gegenüber Sky News, wie es dann weitergeht: Nach dem Anruf erklärt die Person am anderen Ende der Leitung, dass man ein Programm installieren muss, um die Malware loszuwerden. Dabei handelt es sich um ein Fernzugriffsprogramm (RAT), das dem Betrüger die vollständige Kontrolle über den Computer ermöglicht. Interessant ist, dass die Betrüger einen so großen Aufwand treiben. Vermutlich ist das sogar effektiver als typische Phishing-E-Mails.Dass der Betrug im Namen von Microsoft durchgeführt wird, erklärt sich mit dem hohen Ansehen des Unternehmens. Dem Konzern wird ein großes Vertrauen entgegengebracht.Ein Microsoft-Sprecher gab gegenüber Sky News die folgende Erklärung zu diesem Fall ab: "Microsoft ist bestrebt, seine Kunden zu schützen. Wir ergreifen geeignete Maßnahmen, um alle mutmaßlich nicht lizenzierten oder gefälschten Produkte vom Markt zu nehmen und diejenigen, die es auf unsere Kunden abgesehen haben, zur Verantwortung zu ziehen." Microsoft ist sich demnach solcher Betrügereien bewusst und hat eine Support-Seite eingerichtet , auf der man mehr über solche Scams erfahren und einen Betrug direkt an Microsoft melden kann.