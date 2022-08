Virtuelle Entwicklerplätze: Microsoft Dev Box startet öffentliche Beta

Microsoft stellt mit Dev Box virtuelle Entwicklerarbeitsplätze bereit

Workstation in der Cloud

Jetzt startet die Dev Box in die öffentliche Testphase. Seit der Build 2022 hatte Microsoft dabei schon ersten Interessierten über ein Einladungssystem den Zugang gewährt, jetzt fällt diese Beschränkung weg.Der Vorteil der Dev Box liegt vor allem darin, dass Entwickler vorkonfigurierte Umgebungen nutzen können, um Code zu schreiben, ohne sich um die dahinterliegende Architektur kümmern zu müssen.Die Idee hinter Dev Box ist es, in der Cloud gehostete, entwicklungs-bereite Workstations anzubieten, die sowohl schnell startklar als auch von überall einfach zugänglich sind. Die Workstations lassen sich außerdem in Azure Deployment Environments, Intune und Endpoint Manager integrieren, sodass Entwickler mit bestehenden Projektvorlagen im Handumdrehen loslegen können.Der Zugriff auf Dev Box kann über Azure Active Directory (AAD) gesteuert werden. Es können verschiedene virtuelle Maschinen für die diversen Anwendungsfälle eingerichtet werden. Diese beginnen bei 4 vCPUs und 16 GB RAM und gehen bis zu 32 vCPUs und 128 GB RAM. Die Auswahl dürfte später auch wichtig werden für die Abrechnungen, dazu wurde aber bisher noch wenig verraten. Aktuell ist die Dev Box in der Betaphase in den ersten 15 Stunden zum Ausprobieren kostenlos, Voraussetzung ist allerdings ein Azure-Abonnement. Weitere Informationen zu dem Angebot hat Microsoft auf einer Sonderseite für die Ankündigung der Dev Box zusammengetragen Mit der Dev Box erweitert Microsoft sein Angebot für Entwickler über den Azure Virtual Desktop-Service. Wann dieser Service schließlich final freigegeben werden soll, wurde noch nicht angekündigt.