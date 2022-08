Google gibt zu, dass seine TV-Plattform Performance-Probleme hat

Google TV ist zwar eine gute Sache bzw. bietet die Oberfläche eine ordentliche Usability. Doch das Ganze hat einen Haken: Auf Chromecast-Dongles sowie Drittanbieter-TVs gibt es nervige Leistungsprobleme. Das hat nun auch Google zugegeben und verspricht eine baldige Lösung.

Verbesserungen kommen

Der Suchmaschinenriese versucht schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, im TV-Segment Fuß zu fassen. Das dazugehörige Interface heißt mittlerweile Google TV (nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen aufgegebenen Smart-TV-Plattform) und ist eine angepasste Version des Betriebssystems Android TV.Wie anfangs erwähnt ist Google TV auch weitgehend gelungen, zumindest dann, wen man das Interface an sich betrachtet. Denn die Plattform hat ein ziemlich großes Problem, das vielen Kunden den Spaß raubt: Es gibt immer wieder Leistungseinbrüche und generelle Performance-Probleme.Der Konzern hat nun in einem Support-Beitrag auch zugegeben, dass das Erlebnis derzeit alles andere als optimal ist und schreibt, dass man in den vergangenen Monaten diverse Änderungen vorbereitet bzw. durchgeführt habe. Und die sind in erster Linie technischer Natur: "Durch CPU-Optimierungen und Verbesserungen bei der Cache-Verwaltung haben wir die Ladezeit des Google TV-Homescreens beim Starten verkürzt, sodass Sie schneller mit dem Durchsuchen von Sendungen und Filmen beginnen können."Der auch "Für dich" genannte zentrale Tab von Google TV soll mit dem Update auch schneller reagieren, das betrifft das Scrollen sowie den Wechsel zwischen einzelnen Tabs. Der Live-Tab lädt ebenfalls schneller, sodass man die Animation weniger zu Gesicht bekommt. "Google TV verbraucht jetzt weniger Arbeitsspeicher. Sobald Sie also Ihre Lieblingssendungen ausgewählt haben, sollten Sie ein besseres Seherlebnis haben, bei dem alles stabiler ist und etwas schneller läuft", so Google.Der Suchmaschinenriese hat auch Optimierungen am Speicher-Management vorgenommen. Dazu zählt eine neue Funktion zum automatischen Bereinigen des Speichers, hier werden der Cache geleert und nicht benötigte Apps deinstalliert. Dazu kommen noch weitere Verbesserungen "unter der Haube".