Microsoft veröffentlicht neue Sicherheitstools für Unternehmen

Zur diesjährigen Build-Entwicklerkonferenz hatte Microsoft neue Managed Services von Microsoft Security angekündigt. Diese Tools sind für Unternehmen und Organisationen. Jetzt sind einige der Angebote aus der Beta-Testphase raus und damit in die breite Verfügbarkeit gegangen.

Zugang zu Echtzeitdaten

Sicherheitslücken kennen

Defender und weitere Malware-App

Das betrifft unter anderem auch "Microsoft Defender Experts for Hunting". Hinter dem sperrigen Namen versteckt sich ein komplett neues Angebot, das eine proaktive Suche nach Bedrohungen in Firmen-Netzwerken ermöglicht , und zwar mithilfe von echten Experten und natürlich unterstützt von einer KI."Experts on Demand" erlaubt es dann, jederzeit echte Microsoft-Experten mit einem einfachen Mausklick zu einem bestimmten Vorfall, einem staatlichen Angreifer oder einem Angriffsvektor zu befragen. Kunden erhalten auf Wunsch spezifische Sicherheits-Empfehlungen.Die zweite große Neuerung für Unternehmenssicherheit, die gestartet wurde, ist im Bereich des Defenders. Die Tools nennen sich "Defender Threat Intelligence" und "Defender External Attack Surface Management (EASM)". Ein Teil der neuen Technik für diese beiden Tools stammt aus der Übernahme des Sicherheitsdienstleisters RiskIQ. Microsoft hatte das Unternehmen im vergangenen Jahr für eine halbe Milliarde Dollar aufgekauft Auf den ersten Blick bieten sie ähnliche Dienste wie Microsoft Defender Experts for Hunting, denn es geht um einen verwalteten Sicherheits-Service. Laut Microsoft unterscheiden sich die Angebote jedoch vor allem dadurch, dass sie den Kunden direkten Zugang zu Echtzeitdaten von Microsoft bieten. Das Besondere an allen neuen Tools ist es, dass Microsoft damit einen Blick auf Schwachstellen im Netzwerk gewähren kann, wie ihn ansonsten nur Hacker haben.Defender External Attack Surface Management hilft Kunden, nicht verwaltete Ressourcen zu entdecken, die potenzielle Einstiegspunkte für Angreifer sein könnten. Microsoft Defender Threat Intelligence bietet dagegen Daten, um Infrastruktur von Angreifern aufzuspüren und die Untersuchung von Angriffen und deren Behebung zu beschleunigen.