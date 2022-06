Microsoft Defender startet Android, iOS, MacOS-Support für Privatnutzer

Der Microsoft Defender ist ab sofort auch für Privatpersonen auf dem Smartphone verfügbar. Damit startet die umfassende Sicherheitslösung für Android- und iOS-Smartphones und Tablets sowie Macs. Voraussetzung ist lediglich ein Microsoft-365-Abo (Personal oder Family).

Sicherheits-Dashboard für die Familie

Kein Malware-Schutz für iOS

Defender und weitere Malware-App nutzen

Angekündigt hatte Microsoft die Ausweitung des Services schon von längerer Zeit, jetzt geht es los. Der Microsoft Defender ist ab sofort Teil des Microsoft 365-Abonnements für alle Privatanwender . Damit lässt sich der Defender nicht nur auf dem Windows-PC, sondern auch auf Apple-Rechnern nutzen und für Smartphones und Tablets mit iOS und Android anwenden.Mit einem Personal-Microsoft 365-Abo ist der Schutz für bis zu fünf Geräte inklusive, egal, welches Betriebssystem darauf läuft. In dem Family-Abo kann man bis zu bis zu fünf Geräte pro Person hinzufügen. Bisher gab es diesen Extra-Schutz nur für Unternehmen und Organisationen. Es gibt allerdings einige kleinere Einschränkungen, denn nicht jede Sicherheitsfunktion wird von Microsoft auch auf jedem OS angeboten.Zur Verwaltung des Microsoft Defenders gibt es eine zentrale App (Download-Links am Ende des Beitrags), in der alle mit dem Microsoft-Konto verknüpften Geräte zu sehen sind. Nutzer erhalten bei akuten Sicherheitsrisiken entsprechende Warnungen per Push-Mitteilung und können in der App diverse Tipps einsehen, wie mit dem Defender eine verbesserte Sicherheit gewährleistet werden kann.Der Microsoft Defender enthält eine eigene Engine zum Schutz vor Malware, die nun zusätzlich für Geräte mit Android und unter MacOS zur Verfügung steht. Mit der Freigabe der Schutzfunktionen innerhalb des Microsoft 365-Abos für Privatanwender startet zunächst eine eingeschränkte Auswahl an Schutztools vor Viren, Malware, Phishing-Versuchen und Ransomware auf den Geräten. Microsoft plant jedoch nach und nach noch weitere Funktionen zu integrieren.