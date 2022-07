Microsoft startet das Windows 10 22H2-Update als Release Preview

Diese Insider können aktualisieren

Im Windows-Blog heißt es dazu: "Das bedeutet, dass Insider, die sich derzeit im Release Preview Kanal befinden, unter Einstellungen und Windows Update / Windows 10, Version 22H2 herunterladen und installieren können, wenn sie möchten. Sobald ein Insider seinen PC auf Windows 10, Version 22H2, aktualisiert hat, wird er weiterhin automatisch neue Service-Updates über Windows Update erhalten (der typische monatliche Update-Prozess)."

Alle Fragen umfassend beantwortet

Das hat das Windows-Insider-Team in einem kurzen Blog-Beitrag angekündigt. Die neue Windows 10 Version 22H2 wird eigentlich erst für den Herbst erwartet, könnte aber auch schon deutlich früher starten.Angekündigt hatte sich die Freigabe für den Release Preview Kanal schon vor ein paar Tagen. Neben Insidern können damit jetzt auch Unternehmen die neue Version ausprobieren. Das ist der nächste große Schritt hin zur allgemeinen Verfügbarkeit des Feature-Updates. Mit dem Update KB5015878 startet der Build 19045.1865. Der basiert auf dem Patch KB5015684 , der Anfang der Woche freigegeben wurde.Es gibt keine Informationen zu Änderungen. Im Windows Blog erklärt das Windows-Team lediglich, dass Windows 10 Pro-, Enterprise- und Education-Editionen jetzt das Update auf die Version 22H2 ausprobieren können.Der Build 19045.1865 kann bereits auch allen anderen Windows Insidern im Release Preview Kanal geladen werden. Dazu muss man die sogenannte "Sucher"-Erfahrung nutzen, also über Windows Update manuell nach dem Update suchen und es per Bestätigung herunterladen und installieren.