0-Days: Microsoft legt Spyware-Gruppe aus Österreich das Handwerk

Österreich ist an sich nicht der ganz große Fokus von Microsoft, zumindest als normaler Absatzmarkt. Doch aktuell rückte die Alpenrepublik in den Blickpunkt der Redmonder , denn dort wurde ein Unternehmen aufgespürt, das bisher unbekannte Windows-Zero-Day-Exploits verkauft.

Spyware namens Subzero

0-Days in Windows und Adobe Reader

Das Microsoft Threat Intelligence Center (MSTIC) hat einen umfangreichen und auch technischen Beitrag veröffentlicht, in dem man darlegt, wie man einen österreichischen Spyware-Entwickler aufgespürt und zur Strecke gebracht hat. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung des Textes und der Informationen allgemein ist sicherlich kein Zufall, denn fast gleichzeitig haben Microsoft-Vertreter vor einem Untersuchungsausschuss des US-Senats zum Thema kommerzielle Spionageprogramme und Cyberüberwachung ausgesagt.Der Spyware-Entwickler nennt sich offiziell DSIRF, der Microsoft-interne Codename lautet indes Knotweed. Laut dem Redmonder Konzern hat das Wiener Unternehmen eine Spyware namens Subzero verkauft, diese kam vor allem gegen Anwaltskanzleien, Banken und Beratungsunternehmen in Großbritannien, Österreich und Panama zum Einsatz.Die Analyse von Microsoft ergab, dass die Spyware mit einer Zero-Day-Privilegien-Erweiterung für Windows und einen Angriff zur Remotecodeausführung in Adobe Reader nutzte arbeitete. Die Vergangenheitsform ist kein Zufall, denn Microsoft teilte, dass die ausgenützte(n) Lücke(n) mittlerweile geschlossen worden sind.DSIRF behauptet, für multinationale Unternehmen Risikoanalysen durchzuführen und diese bei der Sammlung von Geschäftsinformationen zu unterstützen. Microsoft hingegen kam zum Schluss, dass es sich hier um Spyware und illegale Überwachung handelte.Das Microsoft Threat Intelligence Center schreibt dazu: "MSTIC hat mehrere Verbindungen zwischen DSIRF und den bei diesen Angriffen verwendeten Exploits und Schadprogrammen gefunden. Dazu gehören die von der Malware verwendete Befehls- und Kontrollinfrastruktur, die direkt mit DSIRF verknüpft ist, ein mit DSIRF assoziiertes GitHub-Konto, das bei einem Angriff verwendet wurde, ein auf DSIRF ausgestelltes Code-Signatur-Zertifikat, das zum Signieren eines Exploits verwendet wurde, und andere Open-Source-Nachrichtenberichte , die Subzero mit DSIRF in Verbindung bringen."