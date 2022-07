WoW Dragonflight: Blizzard lädt Spieler zur ersten Alpha-Phase ein

Der Alpha-Test der kommenden World of Warcraft-Erweiterung Dragonflight hat begonnen. Blizzard bietet darin einen Ausblick auf die neue Dracthyr-Klasse, das erste Gebiet der Dracheninseln, das Drachenfliegen an sich und die komplett überarbeiteten Beruf- und Talentsysteme.

WoW Dragonflight: So könnt ihr an der Alpha / Beta teilnehmen

Seit der Ankündigung am gestrigen Abend erhalten immer mehr WoW-Fans Zugriff auf die begehrte Testphase, deren Einladungen wie üblich in Wellen versendet werden. Um das Feedback der Spieler auf gezielte Bereiche zu lenken, wird auch die Dragonflight-Alpha in verschiedene Phasen unterteilt. Somit stehen aktuell nicht alle Inhalte bzw. Features der Erweiterung zur Verfügung.Die erste Phase beschränkt Blizzard auf die neue Zone "Das Azurblaue Gebirge" (engl. The Azure Span) und die Kombination aus Volk und Klasse, die Rufer der Dracthyr. Spieler sollen zudem das neue Drachenfliegen-Feature ausprobieren und von den Verbesserungen der Benutzeroberfläche profitieren können. Überarbeitete Talentbäume werden bereits für die Klasse Todesritter, Druide, Jäger, Priester und Schurke angeboten, während bei den Berufen Alchemie und Schmiedekunst im Fokus stehen.Die Anmeldung zur aktuellen und zu kommenden Testphasen von World of Warcraft: Dragonflight ist vergleichsweise einfach. Um in den Lostopf zu gelangen, müssen sich Interessenten auf der offiziellen Webseite des Spiels mit ihrem Battle.net-Account einloggen und dem Menüpunkt "Beta" folgen. Nach einer kurzen Bestätigung ist die Anmeldung vollzogen. Nun entscheidet das Zufallsprinzip, ob man für die Teilnahme an der Alpha- und Beta-Phase des Online-Rollenspiels ausgewählt wird.Blizzard informiert über die Einladungen generell per E-Mail und im Battle.net-Launcher innerhalb der WoW-Spielversion-Auswahl. Wie lange die Testphase andauern wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt ebenso wenig fest wie der Release-Termin der Erweiterung. Die Entwickler bestätigten bisher lediglich das Ziel, Dragonflight noch in diesem Jahr zu veröffentlichen.