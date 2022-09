WoW Classic-Erweiterung: Wrath of the Lich King jetzt verfügbar

Mit Wrath of the Lich King startet ab sofort die zweite Erweiterung für das neu aufgelegte Online-Rollenspiel World of Warcraft Classic . Nostalgiker können mit ihrem WoW-Abonnement jetzt in die Region von Nordend zurückkehren und den Kampf gegen den Lichkönig erneut antreten.

Bekannte Inhalte aus der einst beliebtesten Erweiterung

Nach Burning Crusade (BC) gehört Wrath of the Lich King (WotLK) noch immer zu den beliebtesten WoW-Erweiterungen weltweit. Und das, obwohl Blizzard in einem nahezu zweijährigen Rhythmus für neue Inhalte sorgt, mittlerweile acht Erweiterungen publiziert hat und das Spiel im Fall von WotLK beinahe 14 Jahre alt ist. Entsprechend könnte die Neuauflage als Classic-Version viele alteingesessene World of Warcraft-Spieler zurück an den Monitor bringen, so zumindest die Hoffnungen der Entwickler.Nostalgiker dürften sich in WoW Classic: Wrath of the Lich King schnell zurechtfinden, denn grundlegend hat sich kaum etwas zur einst veröffentlichten Version von 2008 verändert. Die Maximalstufe wird auf Level 80 angehoben und Nordend als neuer Kontinent samt acht Gebieten eingeführt.Weiterhin kann nun auf die "neue" Todesritter-Klasse und die Inschriftenkunde als Beruf zugegriffen werden. Über den Verlauf der Erweiterung werden zudem bekannte Schlachtzüge (Raids), wie die Eiskronenzitadelle, Ulduar, Naxxramas 25 und das Rubinsanktum, freigeschaltet.Für WoW Classic und Wrath of the Lich King wird ein aktives World of Warcraft-Abonnement benötigt. Abseits davon bietet Blizzard spezielle Northrend Heroic- und Epic-Upgrades zu Preisen von 49,99 Euro respektive 79,99 Euro an. Mit ihnen erhalten Spieler unter anderem Charakteraufwertungen auf Stufe 70 samt Ausrüstung und Skills sowie Reittiere (Mounts), Begleiter (Pets) und bis zu 30 Tage Spielzeit. Vor dem Kauf macht Blizzard allerdings deutlich, dass die Grundversion von WotLK-Classic im normalen WoW-Abo bereits enthalten ist.