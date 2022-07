Neuer Zeitplan für Tesla Cybertruck: Auslieferung mit Glück Mitte 2023

Im Rahmen der Bekanntgabe der neuesten Geschäftszahlen hat sich Tesla-Gründer Elon Musk zum Cybertruck geäußert. Wenig überraschend bestätigte er nun das Gerücht, dass der Produktionsstart nicht 2022, sondern erst 2023 erfolgen wird.

Viele Verzögerungen seit 2019

Produktionsprobleme

Tesla

Das ist zwar nur eine Erkenntnis aus der Bekanntgabe der neuesten Geschäftszahlen für die Investoren des Unternehmens, aber die wichtigste für alle Interessierten, die auf den Cybertruck warten. Tesla-CEO Elon Musk hat in der Telefonkonferenz erklärt, dass das Unternehmen hofft, mit der Auslieferung des Cybertrucks "Mitte nächsten Jahres" beginnen zu können.Ursprünglich hatte Tesla den eigenwilligen, batteriebetriebenen Elektro-Pickup im Jahr 2019 angekündigt und damals einen Produktionsstart im Jahr 2021 anvisiert. Im Spätsommer 2021 gab man dann an, durch Verzögerungen erst 2022 starten zu können. Auch das wird nichts. Nach mehreren Verschiebungen startet das Unternehmen jetzt erst mit rund zwei Jahren Verspätung - wenn dieses neue Ziel denn zu halten ist.Bitter für Tesla ist, dass in der Zwischenzeit die Konkurrenten aufgeholt haben. Ford und Rivian haben ihre eigenen Elektro-Pickups auf den Markt gebracht, beziehungsweise werden das dann Anfang 2023 machen.Bislang gibt es noch keine Erklärung dazu, warum sich der Cybertruck immer weiter verzögert hat. Obwohl Musk ansonsten sehr redselig ist, hat er sich dazu noch nicht geäußert. Allerdings hatte das Unternehmen in den vergangenen Monaten bei den bereits bestehenden Modellen S, X, 3 und Y eine Reihe von Produktionsproblemen und Versorgungslücken bei einigen Bauteilen. Die Gigafactory Shanghai, China, musste aufgrund der Corona-Pandemie und der chinesischen Eindämmungspolitik wiederholt geschlossen werden. Das führte zu einem Produktionsrückgang.