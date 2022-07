Deutschland & Österreich: PlayStation-Nutzer verlieren gekaufte Filme

Es gibt immer wieder Fälle, bei denen man online etwas kauft, aber nicht wirklich besitzt. Für Kunden ist das nie angenehm, denn sie verlieren unter Umständen den Zugriff auf digitale Inhalte. Das werden demnächst deutsche und österreichische Kunden konkret erleben müssen.

Kaufen ist nicht gleich besitzen

Im März des Vorjahres hat Sony bekannt gegeben, dass man ab August 2021 über den PlayStation Store auf PlayStation 4 , PlayStation 5 und Mobilgeräten keine neuen Filme mehr verkaufen oder verleihen wird. Damals versicherte man Kunden jedoch, dass sich für bisherige Kunden und deren konsumierte Inhalte nichts ändern wird.Doch nun muss man dieses Versprechen brechen und betroffen sind hier ausgerechnet die Märkte Deutschland und Österreich. Denn im Rahmen eines rechtlichen Hinweises auf der PlayStation-Webseite informiert Sony die Kunden, dass sie demnächst den Zugriff auf Lizenzinhalte von Studio Canal verlieren werden (via FlatpanelsHD ).Sony schreibt dazu: "Ab dem 31. August 2022 wirst du aufgrund unserer sich entwickelnden Lizenzvereinbarungen mit Inhaltsanbietern nicht mehr in der Lage sein, deine zuvor gekauften Inhalte von Studio Canal anzusehen, und sie werden aus deiner Video-Bibliothek entfernt."Betroffen sind davon in Deutschland immerhin 314 Serien und Filme, in Österreich werden 137 Titel nicht mehr verfügbar sein. In der von Sony veröffentlichten Liste aller Produktionen sind zahlreiche bekannte dabei, darunter Apocalypse Now, John Wick, La La Land, Saw und The Hunger Games.Die Entfernung der Inhalte stellt nicht nur ein gebrochenes Sony-Versprechen dar, sondern ist auch aus einem anderen Grund höchst problematisch: Denn hier zeigt sich erneut, dass man Inhalte im Internet zwar kaufen kann, diese aber nicht wirklich besitzt, sondern nur temporäre Nutzungsrechte erwirbt. Es ist derzeit auch nicht klar, ob die Kunden für die Serien und Filme, die sie verlieren, eine Rückerstattung erhalten werden.