PlayStation Plus: Neue Extra- & Premium-Tarife ab sofort verfügbar

Sony startet mit seinen neuen PlayStation Plus-Mitgliedschaften in Deutschland. Besitzer der PS4 und PS5 können ihren Multiplayer-Zugang ab sofort auf zwei weitere Premium-Stufen anheben, die dem Xbox Game Pass Konkurrenz machen sollen. Die Preise beginnen ab 8,99 Euro.

Auf den Spuren des Xbox Game Pass Ultimate

Bereits im asiatischen Raum und in den USA gestartet, stehen die neuen PS Plus-Tarife jetzt auch in Deutschland zur Verfügung. Während das neue Essential-Abo den bisherigen PlayStation Plus-Zugang ersetzt, kombiniert Sony mit den Stufen "Extra" und "Premium" die ursprüngliche Version des Dienstes mit den Funktionen des ehemaligen PlayStation Now-Abos. Wer die Premium-Stufen nicht in Anspruch nehmen möchte, für den ändert sich am Preis nichts. Für den Online-Multiplayer, Cloud-Speicher und Share Play werden weiterhin 8,99 Euro pro Monat fällig.Der PlayStation Plus Extra-Tarif begibt sich preislich über das Niveau des Xbox Game Pass Ultimate und schlägt monatlich mit 13,99 Euro zu Buche. Dafür steht PS4- und PS5-Spielern neben den Vorteilen der Essential-Mitgliedschaft ein Spielekatalog zur Verfügung, der bis zu 400 Spiele enthält. Darin zu finden sind unter anderem Titel der PlayStation Studios, zum Beispiel Spider-Man: Miles Morales, die The Last of Us- und Uncharted-Reihen, God of War, Days Gone und Co. Von Drittanbietern kommen zusätzlich Spiele wie Assassin's Creed Valhalla, Red Dead Redemption 2 und NBA 2K22.Wer seine Mitgliedschaft auf den PlayStation Plus Premium-Tarif hochstuft, erhält für 16,99 Euro pro Monat den Zugriff auf einen zusätzlichen Katalog an Spieleklassikern, von denen ebenfalls hunderte zur Verfügung stehen sollen. Außerdem bietet die höchste Abo-Stufe ein Spiele-Streaming über die Cloud an, das nicht nur auf Konsolen, sondern auch auf dem PC genutzt werden kann. Abschließend bestückt Sony die Mitgliedschaft mit zeitlich begrenzten Testversionen diverser Titel, darunter Horizon Forbidden West, Cyberpunk 2077 und MotoGP 22.Wurde im Vorfeld bereits ein PlayStation Now-Abo abgeschlossen, befinden sich Spieler automatisch im höchsten Premium-Tarif, der entsprechend abgerechnet wird. Alternativ zur monatlichen Zahlweise stehen für alle PlayStation Plus-Abonnements Zahlweisen für drei und 12 Monate bereit, die einen Rabatt von bis zu 41 Prozent gewähren.