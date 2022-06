PlayStation 5 Slim: Modder baut sich eine ultraschlanke PS5-Konsole

Das ausladende Gehäuse der PlayStation 5 nimmt auf dem TV-Schrank viel Platz ein, so dass sich viele Spieler nach einer Slim-Version der Konsole sehen. Während die auf sich warten lässt, legt ein Modder Hand an und baut eine nur 20 Millimeter hohe PS5 samt Wasserkühlung.

Vorteile der starken Wasserkühlung klar ersichtlich

DIY Perks

Matthew Perks zeigt auf dem YouTube-Kanal DIY Perks seine eigene Interpretation einer PlayStation 5 Slim , die sich mehr oder weniger vom bisher bulligen Design verabschiedet und dabei kaum höher ist als eine klassische DVD- oder Spiele-Hülle. Aufgrund der Hitzeentwicklung der leistungsstarken Konsolen-Komponenten mussten dabei jedoch diverse Komponenten aus dem Gehäuse ausgelagert werden, vor allem die Kühlung und Stromversorgung Über eine externe Wasserkühlung hält Perks die Temperaturen seiner PS5 Slim im Zaum, während der Netzteil-Block - wie bei früheren Konsolen auch - ebenfalls hinter dem TV-Schrank Platz findet. Im eingebetteten YouTube-Video wird der Prozess gezeigt, wie die Custom-Kühlung entstand und der Plan einer zumindest auf den ersten Blick kompakt wirkenden PlayStation 5 am Ende ausgeht.Durch die externen Komponenten ist das umgebaute System an und für sich sogar noch ausladender als das Original, doch lassen sich diese eventuell besser in einem Wohnzimmer-Setup unterbringen als das PS5-Raumschiff. In jedem Fall konnte Perks mit seinem Aufbau die Temperaturen der Konsole und ihrer AMD-Hardware deutlich um bis zu 40 Grad senken.In der Welt von Otto Normalverbraucher ist an eine PlayStation 5 im Slim-Format derzeit noch nicht zu denken. Aufgrund anhaltender Lieferengpässe und einer weiterhin hohen Nachfrage sind die Regale der PS5 noch immer leergefegt. Zwar wird in der Gerüchteküche bereits über eine mögliche Pro-Version gesprochen, doch auch hier liegen noch keine handfesten Details vor. Nahezu sicher scheint lediglich, dass Sony noch in diesem Monat einen neuen DualSense Pro-Controller vorstellen könnte.