Apple MacBook Air mit M2-Chip soll ab 15. Juli ausgeliefert werden

Während Apple weiterhin von einer Verfügbarkeit im Juli spricht, äußern sich Insider im Vorfeld zum möglichen Release-Termin des MacBook Air (2022) mit neuem M2-Chip. Demnach soll das 13-Zoll-Notebook zu Preisen ab 1499 Euro am 15. Juli ausgeliefert werden.

Aufpreise für SSD- und Arbeitsspeicher weiterhin hoch

Apple

Die anlässlich der WWDC 2022 vorgestellte Neuauflage des MacBook Air steht in den Startlöchern. Wie Quellen aus dem Einzelhandel gegenüber MacRumors bestätigen, soll Apple die Vorbestellungsphase am 8. Juli einleiten und den MacOS-Laptop ab dem 15. Juli an erste Kunden ausliefern. Eine offizielle Bestätigung seitens des Herstellers steht noch aus. Ebenso ist unklar, ob man sich in Cupertino für einen weltweiten Parallelstart entscheidet oder ob die Angaben nur für den US-Markt gelten.Hierzulande wird das MacBook Air in zwei Basis-Konfigurationen angeboten. Zu Preisen von 1499 Euro respektive 1849 Euro liegen die Unterschiede vorrangig in den Grafikkernen (8 vs. 10 Cores) des neuen Apple M2-Chips und der Speicherbestückung mit wahlweise 256 GB oder 512 GB großen SSDs. Zusätzliche Varianten werden sowohl im Apple Store als auch bei Partnern wie Cyberport und Gravis verkauft. Bei einer zeitgemäßen Ausstattung mit 16 GB Arbeitsspeicher (RAM) und einer 1-TB-SSD liegt das MacBook Air in diesem Jahr über der 2000-Euro-Marke.Neben dem neuen M2-Chip verbaut Apple ein 13,6 Zoll großes IPS-Display mit bis zu 500 Nits und einer Auflösung von 2560 x 1664 Pixeln. Ebenso gehören zwei Thunderbolt / USB 4-Ports, Audio-Klinken, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, eine 1080p-Kamera und der magnetische Netzkabelanschluss MagSafe 3 zur Serienausstattung. In Hinsicht auf die Batterie gibt der Hersteller eine Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden bei der Wiedergabe von Filmen innerhalb der Apple TV-App an. Das drahtlose Surfen soll hingegen für bis zu 15 Stunden möglich sein.Offen bleibt, wie sich die anhaltenden Lieferengpässe auf die Verfügbarkeit des Apple MacBook Air 2022 auswirken. Interessenten sollten sich auf längere Lieferzeiten einstellen.