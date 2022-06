Apple soll neues 12-Zoll-MacBook planen, größeres MacBook Air 15-Zoll

Apples neues MacBook Air mit M2-SoC , größerem Display und vollkommen neuem Design bringt einen kräftigen Preisschub mit sich. Jetzt ist zu hören, dass das Gerät ein größeres Schwestermodell mit 15 Zoll bekommen soll - und Apple ein günstigeres 12-Zoll-MacBook plant.

Neues 12-Zoll-MacBook erst 2023 oder 2024

Wie der US-Wirtschaftsdienst Bloomberg berichtet, will Apple wieder ein kleineres MacBook anbieten, nachdem das vor einigen Jahren verfügbare 12-Zoll-Modell schon längst auslaufen ließ. Für die kommenden Jahre sei nun wieder ein neues 12-Zoll-Modell geplant, mit dem Apple einen etwas günstigeren Einstieg in seine Produktwelt ermöglichen könnte.Noch liegen keine Details zu den Plänen für das neue MacBook mit 12-Zoll-Display vor. Es ist lediglich davon die Rede, dass das Gerät 2023 oder 2024 erscheinen könnte. Denkbar wäre, dass Apple mit dem neuen Modell vor allem Kunden ansprechen will, die nicht bereit sind, die mit dem MacBook Air M2 erneut gestiegenen Preise zu zahlen.Neben dem 12-Zöller soll Apple auch noch eine größere Version des MacBook Air mit M2-Plattform in Arbeit haben. Konkret ist von einer Ausgabe mit 15-Zoll-Display die Rede, die das Line-Up des US-Computerkonzerns ergänzen soll. Damit würde Apple zu seiner Strategie zurückkehren, das MacBook Air mit zwei verschiedenen Display-Größen anzubieten, auch wenn die neuen Geräte mit 13,6 und 15 Zoll deutlich größer sind als die alten MacBook Air-Varianten, die seit 2008 mit 11,6 und 13 Zoll großen Displays angeboten wurden.Eigentlich war der Launch des MacBook Air mit 15-Zoll-Display sogar schon für dieses Jahr vorgesehen, doch habe sich Apple dagegen entschieden und zunächst nur das neue 13,6-Zoll-Modell auf den Markt gebracht. Unterdessen arbeitet man auch schon an neuen Ausgaben der MacBook Pro-Modelle mit 14- und 16-Zoll-Displays, die noch in diesem Jahr mit den stärkeren "Pro" und "Max"-Versionen des Apple M2-SoC auf den Markt kommen sollen, heißt es in dem Bericht weiter.