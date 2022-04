Poco F4 GT: Das ist Xiaomis neues Flaggschiff-Smartphone für Gamer

Der chinesische Hersteller Xiaomi bringt in Kürze unter seiner Tochtermarke Poco erstmals seit langem wieder ein echtes Flaggschiff-Smartphone auf den Markt. Wir haben jetzt offizielle Bilder zum neuen Poco F4 GT vorliegen, das morgen vorgestellt wird.

Schultertasten für Gaming-Sessions zuschaltbar

Poco

Das Poco F4 GT ist ein Gaming-Smartphone, wie sich am auffälligen Gehäusedesign unschwer erkennen lässt. Das Gerät ist zumindest auf der Rückseite stark in Richtung Gaming gestaltet worden, wobei in einer der Varianten auch wieder Pocos "Trademark"-Farbe Gelb zum Einsatz kommt.Außerdem finden sich am Gehäuse auch diverse Tasten für die Bedienung von Spielen. Es gibt also unter anderem in Hardware umgesetzte Schultertasten, auch wenn der Formfaktor des Poco F4 GT ansonsten einem aktuellen Smartphone im klassischen Bartype-Design entspricht.Das Besondere ist, dass Xiaomi beim Poco F4 GT wieder auf zwei Schiebeschalter neben den beiden Schultertasten setzt, über die der Spielemodus gestartet und somit auch die Verwendung der Zusatztasten freigeschaltet wird. Ähnliches bot man bereits beim Xiaomi Black Shark 4. Abgesehen davon bietet das neue Poco-Topmodell wahrscheinlich die gleiche Ausstattung wie das in China bereits verfügbare und praktisch baugleiche Xiaomi Redmi K50 Gaming.Das Display ist ein 6,67 Zoll großes OLED-Panel mit bis zu 120 Hertz Bildwiederholrate und Full-HD-Auflösung, einer Abdeckung aus stabilem Corning Gorilla Glass Victus, sowie einem zentral unterhalb des oberen Bildschirmrands positionierten Loch für die Frontkamera. Diese arbeitet mit 16 Megapixeln, während die Hauptkamera auf der Rückseite immerhin einen Sony IMX686 mit 64 Megapixeln bieten dürfte. Der LED-Blitz neben dem Kameramodul ist hier übrigens tatsächlich in Form eines Blitzes ausgeführt.Unter der Haube tut zumindest im Pendant für den chinesischen Markt der aktuelle Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 High-End-SoC seinen Dienst. Diesem stellt Xiaomi wohl auch im Poco F4 GT mindestens acht Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 oder 256 GB internen Flash-Speicher zur Verfügung. Ob es wie beim Redmi K50 Gaming auch beim F4 GT eine Variante mit 12 GB RAM geben soll, wissen wir noch nicht.Der Akku des Poco F4 GT ist wahrscheinlich 4700mAh groß und kann mittels eines mitgelieferten 120-Watt-Netzteils extrem schnell geladen werden. Neben der gelben Version ist das Gerät auch noch in den dezenteren Farbvarianten Silber bzw. Grau und Schwarz zu erwarten. Angaben zu Preisen und Verfügbarkeit stehen noch aus.