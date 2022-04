Geldregen: Lego-Gruppe und Sony investieren 2 Mrd. in Epic Games

Mit dem Epic Gamers Store fährt man seit Jahren Verluste, finanziert durch den Goldesel Fortnite. Jetzt kann Entwickler Epic Games einen heftigen Geldregen verkünden. Sony und die Gruppe hinter Lego stecken zwei Milliarden in den Konzern - für ein ganz bestimmtes Projekt.

Epic Games wird jetzt mit 31,5 Milliarden US-Dollar bewertet

Meta-Was?

Epic Games Launcher - Client für PC-Spiele

Epic Games kann sich dank einer neuen Geldspritze über frische Finanzmittel und eine neue Bewertung von jetzt knapp 31,5 Milliarden US-Dollar freuen. Wie das Unternehmen heute mitteilt , gehört Sony mit rund 1 Milliarde US-Dollar zu den Unternehmen, die neue Geldmittel in das Unternehmen stecken - Sony hatte bereits im letzten Jahr rund 200 Millionen US-Dollar in die Firma investiert. Der zweite Investor ist neu an Bord: KIRKBI, die familiengeführte Holdinggesellschaft hinter der Lego-Gruppe, nimmt ebenfalls 1 Milliarde US-Dollar für Epic Games in die Hand.Interessent ist dabei auch der Zweck, für den der große frische Geldregen eingesetzt werden soll: Epic Games hatte schon im letzten Jahr eine Partnerschaft mit Lego angekündigt , in deren Rahmen eine "familienfreundliche Umsetzung des Metaversums" entstehen soll, war aber wie so oft im Zusammenhang mit dem aktuell in der Techszene allgegenwärtigen Konzept einer digitalen Welt jegliche Details schuldig geblieben. In der Pressemitteilung zu der neuen Finanzierungsrunde betont man erneut, dass man Geld für den Aufbau "der Zukunft der digitalen Unterhaltung" investieren will.Gibt es dieses Mal handfestere Informationen, was das genau bedeuten soll? Eher nicht! Das Investment von Sony und der Lego-Gruppe diene dazu, die "Vision des Unternehmens, das Metaverse aufzubauen, voranzutreiben und das weitere Wachstum zu unterstützen". Weiter spricht man von der "Verbindung zwischen digitaler und physischer Welt" und einem neuen Raum "in dem Schöpfer und Nutzer ihre Zeit miteinander verbringen".Sony wird dabei nur wenig konkreter und freut sich nach eigener Aussage über frische Impulse für "neue digitale Fan-Erlebnisse im Sport und unsere Initiativen zu virtuellen Produkten". "Diese Investition wird unser Engagement in der Welt des digitalen Spiels beschleunigen, und wir freuen uns, in Epic Games zu investieren, um ihr weiteres Wachstum zu unterstützen, mit einem langfristigen Fokus auf das zukünftige Metaverse", so KIRKBI.