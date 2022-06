Apple Week: iPhones, iPads & Macs bei Media Markt zum Tiefpreis

Im Online-Shop von Media Markt startet ab sofort die große Apple Week. Für wenige Tage profitiert ihr von günstigen Preisen für iPhones, iPads, Macs, Apple Watch-Modelle und Zubehör. In unserem Überblick zeigen wir euch die besten Angebote aus dem neuen Prospekt.

Die Apple Week bei Media Markt wird bis zum 21. Juni um 20 Uhr veranstaltet. Somit bleiben euch sechs Tage, um die Schnäppchen der neuen Rabattaktion zu durchstöbern. Spezielle Gutscheine oder Coupons werden nicht benötigt und zudem ist die Lieferung bei einem Großteil der reduzierten Produkte versandkostenfrei. Wie üblich kann während der Bestellung alternativ eine Abholung in den Filialen vor Ort reserviert werden, um Einkäufe eventuell noch am selben Tag in den Händen zu halten.Der Rabatt zieht sich über alle bekannten Apple-Kategorien. Vom iPhone und iPad über iMacs und Macbooks bis hin zur Apple Watch, AirPods und dem HomePod. Zusätzlich bietet Media Markt vergleichsweise günstiges Zubehör, wie zum Beispiel Logitech-Mäuse, externe SanDisk-SSDs, USB-Adapter oder Apple Pencil-Alternativen an. Unserer Meinung nach können sich viele der Angebote wirklich sehen lassen.Während das iPhone 13 mit 128 GB Speicher für solide 819 Euro erhältlich ist, kann man beim iPhone 12 für 749 Euro ebenfalls sparen. Passend dazu gibt es das MagSafe-Ladegerät jetzt für 35 Euro oder das klassische USB-C-Netzteil für 20 Euro. Bei den Apple-Tablets liegt der Fokus von Media Markt auf dem iPad Pro 11 (2021), das für 799 Euro angeboten wird. Im gleichen Atemzug sinken die Preise für das Magic Keyboard und die Pencil-Alternative Logitech Crayon. Soll es eine Smartwatch sein, bietet sich im Online-Shop die Apple Watch Series 7 ab 399 Euro oder das SE-Modell ab 269 Euro an.Im Mac-Bereich setzen die Prospekt-Angebote auf das Apple MacBook Air für 949 Euro und das MacBook Pro 13 für 1229 Euro. Beide kommen mit dem Apple M1-Chip. Als Restposten werden zudem ältere iMac-Modelle gehandelt. Ebenso interessant: Die Logitech MX Master 3 für Macs und die externe WD My Passport Festplatte mit 2 TB - beide zum Preis von je nur 69 Euro. Abseits davon können die Apple AirPods der dritten Generation für 168 Euro und der HomePod Mini für 88 Euro überzeugen. Der nachfolgende Button führt euch direkt zur Apple Week im Media Markt Online-Shop.