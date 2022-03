Tandem-OLED: Neue Displays von Samsung ab 2024 in Apple-Geräten?

Samsung will offenbar bald beginnen, eine neue Art von OLED-Panels in Smartphones und Tablets einzusetzen. Die sogenannten "Tandem"-Series Panel sollen langfristig auch in Produkten von Apple und diversen anderen Anbietern zum Einsatz kommen - und heller und langlebiger sein.

Neue OLED-Panels vor allem für größere Geräte mit längerer Nutzung

Novaled

Wie das südkoreanische Portal TheElec berichtet, hat Samsung begonnen, die Entwicklung von OLED-Panels mit einer "Two-Stack Tandem"-Struktur mit zwei Emmissionsebenen für den Einsatz in mobilen Geräten voranzutreiben. Angeblich will Samsung unter anderem versuchen, Aufträge von Apple an Land zu ziehen, wo die neuen Panels dem Bericht zufolge wahrscheinlich im Jahr 2024 oder 2025 zum Einsatz kommen sollen.Durch die Verwendung von zwei übereinanderliegenden Ebenen aus selbstleuchtenden Dioden will Samsung bei den intern auch als Tandem-OLED (T-OLED) bezeichneten Panels eine bei Bedarf deutlich höhere Leuchtkraft von zunächst bis zu 1700 Candela erzielen. Außerdem soll sich die Lebensdauer der Panel durch die abwechselnde Nutzung der beiden Ebenen deutlich verlängern lassen, auch wenn die Dicke durch die Schichtung steigt.Anfangs sollen die neuen T-OLED-Panel angeblich ab dem nächsten Jahr in Samsung-eigenen Produkten verwendet werden. Ab 2024 sollen die neuartigen Panel dem Bericht zufolge auch bei Apple Einzug halten, wobei als erste Geräte iPads damit ausgestattet werden sollen. Im Anschluss daran sollen die T-OLED-Displays auch in MacBook- und iMac-Modellen Verwendung finden.Apple will durch die bevorzugte Verwendung von Tandem-OLED-Panels angeblich sicherstellen, dass die Displays die Anforderungen für die von den Kunden meist deutlich länger als Smartphones verwendeten Notebooks und Desktop-PCs erfüllen. Dazu will Samsung angeblich nach der Verwendung der neuen Panels in einer ersten Generation in eigenen Geräten rasch eine zweite, verbesserte Generation entwickeln, die von Apple dann verwendet wird.Tandem-OLED-Panel sind nicht vollkommen neu, denn Samsung und LG produzieren bereits in einem etwas kleineren Maßstab erste derartige Displays. Diese Bildschirme kommen aber vor allem im Automobilsektor zum Einsatz, wo eine möglichst lange Lebensdauer und die gesteigerte Helligkeit ebenfalls eine große Rolle spielen.