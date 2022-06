"Effizientestes Auto der Welt": Formula E Gen3-Auto in Aktion zu sehen

Die Formula E hat sich längst als eigenständige Rennsportserie etabliert und bietet wie die "große" Formel 1 spektakuläre Rennen und auch Autos. Man kann inzwischen sogar so weit gehen und erklären, dass Formel E-Autos besser aussehen als ihre Benzin-Brüder.

Formula Gen3 in freier Wildbahn

FIA

Die FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft fährt aktuell mit den Autos ihrer zweiten Generation, doch die Rennsportserie für elektrisch betriebene Fahrzeuge hat vor kurzem ihre Gen3-Autos vorgestellt. Und diese sehen nicht nur spektakulär aus, sondern sind auch schnell. Denn auch wenn das Design der dritten Generation etwas dezenter und weniger dramatisch aussieht, so ist das Fahrzeug schneller als jenes, das aktuell (einheitlich) bei den Rennen der Formula E zum Einsatz kommt. Das liegt u. a. daran, dass ein Gen3-Rennwagen etwa 80 Kilogramm leichter ist und gemeinsam mit Fahrer auf 840 kg kommt.Bisher gab es zu Gen3 nur offizielle Präsentationen und PR-mäßig angehauchte Videos, vor kurzem hat sich ein Gen3-Fahrzeug aber in freier Wildbahn auf die Rennstrecke begeben. Auf dem Festival of Speed im englischen Goodwood drehte der Deutsche Nick Heidfeld am Steuer eines Mahinda M9 Electro eine Runde und diese wurde auch übertragen.Wie Engadget schreibt, ist das Gen3-Modell speziell für Straßenrennen entworfen worden und bietet hohe Manövrierfähigkeit und Geschwindigkeiten bis zu etwa 320 km/h. Das ist zwar langsamer als bei F1-Autos (diese erreichen 350 bis 370 km/h), allerdings schaffen die Renn-Stromer das mit der Hälfte der Leistung.Gen3-Autos sind laut der Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) die effizientesten Fahrzeuge der Welt: Insgesamt wandeln sie 90 Prozent der Batterieenergie in mechanische Leistung um, im Vergleich zu 52 Prozent bei F1-Autos. Bis man die elf Gen3-Teams in Aktion bzw. gegeneinander sehen kann, wird es allerdings noch etwas dauern, denn die Testfahrten zur Formula E starten erst nächsten Winter.