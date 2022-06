Amazon Prime: Preiserhöhung kündigt sich für Deutschland bereits an

Amazon sendet an Prime-Kunden in Deutschland derzeit eine Information über die Anpassung der Nutzungsbedingungen. Nun steht wieder einmal die Frage im Raum, ob der Konzern sein Prime-Abonnement hierzulande auch verteuert.

Erhöhte Kosten, erhöhter Abo-Preis

Neue Serien und Filme im Überblick

Jetzt 30 Tage lang kostenlos testen!

Das berichtet das Online-Magazin Golem und spekuliert, ob die Änderungen auf bevorstehende Preiserhöhungen hindeuten oder nicht. Gerüchte über anstehende "Anpassungen" gab es dabei in den letzten Monaten immer wieder. Richtig angeheizt wurde sie aber erst, als Amazon tatsächlich im Februar 2022 ankündigte, die Preise für das Prime-Abo in den USA anzuheben US-Kunden müssen für das Jahres-Abo statt bisher 119 Dollar inzwischen 139 Dollar zahlen, der monatlich zu zahlende Betrag wird von 12,99 auf 14,99 Dollar angehoben.Amazon begründete die Erhöhung damals wie folgt: "Mit dem weiteren Ausbau der Prime-Vorteile sowie dem Anstieg der Löhne und Transportkosten wird Amazon den Preis für eine Prime-Mitgliedschaft in den USA erhöhen."Damit war vielen schon klar - diese Preisrunde dürfte auch in Europa umgesetzt werden. Aktuell zahlen Prime-Kunden in Deutschland 69 Euro im Jahr oder 7,99 Euro monatlich. Laut Golem sind die Vorbereitungen für die Preiserhöhung jetzt angestoßen: Die neuen Nutzungsbedingungen treten zum 21. Mai 2022 in Kraft, anschließend könnten die neuen Preise einen Monat später starten. So war es zumindest auch bei Music Unlimited. Amazon hatte bei dem Musik-Dienst erst die Nutzungsbedingungen geändert und dann denn Preis erhöht Amazon Deutschland erklärte Golem auf Anfrage: ""Wir haben die Amazon-Prime-Teilnahmebedingungen aktualisiert, um noch ausführlicher darüber zu informieren, wie und wann wir Änderungen an diesen Bedingungen, an unserem Prime-Service oder an den Konditionen für die Prime-Mitgliedschaft vornehmen können." Darüber hinaus habe Amazon "derzeit nichts anzukündigen".