Neu auf Disney+ & Star: Alle neuen Filme und Serien im Februar 2022

Disney+ startet mit einer überschaubaren Anzahl, aber namhaften Filmen und Serien in den Februar 2022. Zu den Highlights zählen Pam & Tommy, The Walking Dead, The King's Man: The Beginning und The French Dispatch. Unser Überblick zeigt euch alle Neustarts.

Disney+ jetzt im Monats- oder Jahresabo Über 1000 Filme und Serien - für unterwegs auch zum Download

Neuer Star-Kanal seit 23. Februar 2021 inklusive

Auf bis zu vier Geräten gleichzeitig schauen

Nur 89,90 Euro für ein Jahr oder 8,99 Euro pro Monat

Jetzt anmelden und streamen!

Disney+ Programm: Neue Filme und Serien im Februar 2022

The First Wave (OT) ab 4. Februar

Torn ab 4. Februar

Marvel Studios: Das Making-Of zu Hawkeye ab 9. Februar

Marvel Studios: Das Making-Of zu Eternals ab 16. Februar

Ein wunderbarer Winter mit Micky Maus ab 18. Februar

Die Prouds: Lauter und trauter ab 23. Februar

Star-Channel Programm: Neue Filme und Serien im Februar 2022

Pam & Tommy - Staffel 1 ab 2. Februar

American Dad - Staffel 17 ab 2. Februar

Der Pferdeflüsterer ab 11. Februar

Selbst ist die Braut ab 11. Februar

Dave - Staffel 2 ab 16. Februar

New York Cops - N.Y.P.D. Blue - Staffel 1-3 ab 16. Februar

StreetDance: Folge deinem Traum! ab 18. Februar

X-Men Origins: Wolverine ab 18. Februar

The Walking Dead - Staffel 11B ab 21. Februar

Besos al aire: Küssen verboten - Staffel 1 ab 23. Februar

The French Dispatch ab 23. Februar

The King's Man - The Beginning ab 23. Februar

Der fantastische Mr. Foxab 25. Februar

Der Streaming-Dienst hat im kommenden Monat zwar nur 19 Neustarts auf seinem Programm zu verzeichnen, dürfte mit dem einen oder anderen Blockbuster jedoch seine Mitglieder über den kurzen Februar hinweghelfen. Unter anderem zeigt der Micky Maus-Konzern neue Folgen der 11. Staffel von The Walking Dead und den bereits im Kino angelaufenen Agentenfilm The King's Man (The Beginning) mit Ralph Fiennes, Daniel Brühl und Rhys Ifans. Ebenso sieht man den Wes Anderson-Streifen The French Dispatch mit Benicio del Toro, Frances McDormand und Adrien Brody.Als Original-Serie schickt Disney+ weiterhin "Pam & Tommy" ins rennen, basierend auf der wahren Geschichte rund um das Sex Tape von Pamela Anderson und Tommy Lee. Ebenso kündigt man neues Making-of-Material zu Hawkeye und Eternals an, zeigt die 17. Staffel von American Dad und nimmt Filme wie Der Pferdeflüsterer, Selbst ist die Braut, X-Men Origins: Wolverine und Der fantastische Mr. Fox auf. Abseits davon können sich Besitzer des Apple TV, iPhone und iPads über die Unterstützung von SharePlay freuen, um mit Freunden via FaceTime Disney+ gemeinsam zu sehen.