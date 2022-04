Night Sky - Amazon zeigt den ersten Trailer zur Science-Fiction-Serie

In der Science-Fiction-Serie Night Sky entdeckt ein älteres Ehepaar auf ihrem Grundstück eine verborgene Kammer, die sie zu einem weit entfernten Planeten reisen lässt - offenbar aber ein noch viel größeres Geheimnis birgt. Amazon hat jetzt einen ersten Trailer veröffentlicht, der Serienstart findet bereits in weniger als einem Monat statt.Stars des Amazon Originals sind die Academy Award-Gewinner Sissy Spacek und J.K. Simmons, welche in der Serie das Ehepaar Irene und Franklin York spielen. Die beiden finden in ihrem Garten eine rätselhafte Kammer, die als Portal zu einem weit entfernen, aber anscheinend verlassenen Planeten führt.Über viele Jahre behalten die beiden dieses Geheimnis allerdings für sich. Nachdem eines Tages jedoch ein nicht weniger rätselhafter junger Mann in das Leben der Yorks tritt, wird ihnen schnell klar, dass hinter der Kammer noch viel mehr steckt, als sie bisher ahnten.Night Sky stammt aus der Feder des Autors Holden Miller, als Showrunner und ausführender Produzent ist Daniel C. Connolly an der Serie beteiligt. Die acht Folgen gibt es weltweit ab dem 20. Mai 2022 exklusiv bei Amazon Prime Video zu sehen.