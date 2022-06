Telekom startet 5G im neuen Frequenzbereich - es gibt aber ein Problem

Die Telekom startet vorerst mit rund 3.000 ihrer derzeit rund 67.000 5G-Antennen in Deutschland die Mobilfunk-Versorgung über einen neuen Frequenzbereich. Das erweitert die Reichweite, ist jedoch bisher nicht mit vielen Smartphones kompatibel.

Start mit ersten Standorten

Das geht aus einer neuen Unternehmensmitteilung hervor. Demnach hat die Deutsche Telekom damit begonnen, eine neue Frequenz in ihrem 5G-Netz zu verwenden - das Unternehmen funkt jetzt auch auf 700 Megahertz (MHz). "Damit verbessert die Telekom vor allem die Mobilfunk-Versorgung auf dem Land", heißt es.Die neue Frequenz bietet den Vorteil, dass zum einen mehr Nutzer gleichzeitig unterwegs im Internet sein können, und zum anderen bietet sie eine größere Reichweite. Zehn MHz an Bandbreite stehen dafür zusätzlich bereit, exklusiv für 5G, teilt die Telekom mit. Das sorgt zudem für kurze Download-Zeiten.Mit der neuen 5G-Frequenz funken schon jetzt mehr als 3.000 Antennen. Das entspricht laut Telekom in etwa 1.100 Standorten. Aktuell gibt es laut dem Unternehmen rund 67.000 5G-Antennen im Netz der Telekom. Die neue Frequenz hat aber einen "Schönheitsfehler" - bisher sind noch nicht viele Smartphone-Hersteller darauf eingestellt. Konkret heißt das, dass nicht alle Telekom-Kunden von der Änderung profitieren können.Mit der neuen 700 MHz-Frequenz sind zwar laut Telekom bereits einige Geräte kompatibel, dazu zählen Smartphones von Xiaomi, Oppo, das Fairphone 4 und die Samsung Galaxy S22-Reihe . Viele Geräte unterstützen die 700 MHz aber dennoch noch nicht.Die neue Frequenz kommt aber nur unterstützend zum Einsatz. "Im Zuge der Ausbau-Erweiterung ist die Nutzung der 700 MHz-Frequenz für 5G die logische Fortführung unserer Spektrum-Strategie, um unseren Kunden jederzeit und überall das beste Netz zu bieten. Wir erreichen somit bundesweit noch mehr Menschen mit schnellem Internet und verbessern vor allem die 5G-Versorgung im ländlichen Bereich. So schaffen wir einen echten Vorteil für unsere Kundinnen und Kunden", erklärte Walter Goldenits, Technik-Chef der Telekom.Mit der neuen Frequenz haben die 5G-Signale der Telekom das Potential, Innenräume besser zu versorgen. Die 700 MHz-Frequenz ist deutlich langwelliger als die bisherigen 5G-Frequenzen. Langwellige Frequenzen können grundsätzlich Gebäude und Wände besser durchdringen.