Deutsche Telekom hat jetzt 100.000 Mobilfunk-Antennen in Betrieb

Binnen weniger Tage hat die Deutsche Telekom geschafft, das Marketing des Konkurrenten Telefonica ordentlich auszubremsen. Dessen jüngste Erfolgsmeldung zum Netzausbau hat man jetzt mit einer zehn Mal so hohen Zahl getoppt.

LTE profitiert von 5G

Telefonica hatte kürzlich noch stolz verkündet, dass man inzwischen im O2-Netz schon 10.000 Antennen installiert hat, die mit dem neuen 5G-Mobilfunkstandard funken. Die Telekom veröffentlichte heute eine Zahl von 100.000 Antennen, die im Mobilfunknetz des Unternehmens arbeiten. Dass diese Zahl so herausgestellt wird, dürfte angesichts der Mitteilung des Wettbewerbers wohl kaum ein Zufall sein - allerdings muss man hier anmerken, dass die Antennen keineswegs alle mit 5G arbeiten.Ein Teil der Anlagen stellt weiterhin auch erst LTE zur Verfügung. Denn die Telekom hat nach eigenen Angaben binnen der letzten Wochen 199 komplett neue LTE-Standorte in Regionen aufgebaut, in denen die Mobilfunkversorgung bisher generell noch sehr mangelhaft war.Das 5G-Netz wird allerdings parallel schneller ausgebaut. Hier sind in der letzten Zeit 350 Standorte mit entsprechenden Aufrüstungen für die Nutzung des 3,6-Gigahertz-Bandes hinzugekommen. Diese sind eher im urbanen Raum mit seinem engmaschigen Netz zu finden und bietet hohe Bandbreiten. Weitere 152 Standorte wurden von der Telekom mit 5G über 2,1 Gigahertz aufgerüstet.Von den verbesserten 5G-Standorten profitieren jeweils auch die Nutzer von LTE-Endgeräten. Denn diese können über Dynamic Spektrum Sharing (DSS) auch die 5G-Antennen nutzen. Die Haushaltsabdeckung bei LTE liegt dadurch jetzt bei 99 Prozent. Und auch 5G-Empfang ist im Netz der Telekom mittlerweile fast die Regel. Bereits heute können 91 Prozent der Haushalte in Deutschland auf das 5G-Netz der Telekom zugreifen, teilte das Unternehmen mit. Wie üblich hat dieser Wert allerdings wenig mit der Netzabdeckung in der Fläche zu tun.