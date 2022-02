PlayStation Plus-"Nachfolger": Das kostet und bietet Project Spartacus

Es ist schon länger bekannt, dass Sony seinen PlayStation Plus-Dienst überarbeiten und als Konkurrent zum Xbox Game Pass positionieren will. Das Ganze nennt sich Project Spartacus und nun sind dazu konkrete Details aufgetaucht, darunter auch, was die neuen Abos kosten werden.

Start schon sehr bald, zumindest intern

"Essential", "Extra" und "Premium"

Sony hat lange Zeit behauptet, dass man so etwas wie den Xbox Game Pass nicht braucht und auch keinen Konkurrenten plane. Seit dem vergangenen Dezember ist aber klar, dass das nicht stimmt. Denn unter dem Codenamen Project Spartacus arbeitet Sony an einer Alternative zum beliebten Microsoft-Dienst.Bisher hieß es dazu, dass der japanische Konzern einen Start irgendwann einmal im Frühjahr anvisiert, nun heißt es, dass der neue bzw. überarbeitete Dienst "ziemlich kurz vor dem tatsächlichen Start" steht. Wie VGC berichtet, hatte VentureBeat-Autor Jeff Grubb in der Giantbomb-Show Grubbsnax diverse neue Informationen zu diesem Thema zu bieten."Wahrscheinlich wird der Dienst bis zum Ende dieses Monats starten, wobei ich nicht glaube, dass das zwangsläufig öffentlich bedeutet", so Grubb. Er denkt , dass es sich um einen "internen Meilenstein" handelt. Noch interessanter sind die Preisangaben, die Grubb in Erfahrung bringen konnte.So wird es drei unterschiedlichen Stufen geben, so Grubb: "Derzeit werden sie als 'Essential', 'Extra' und 'Premium' bezeichnet. Die Preise, hier könnte es sich aber auch um Platzhalter handeln, lauten zehn Dollar pro Monat für Essential, 13 Dollar pro Monat für Extra und 16 Dollar pro Monat für Premium."Ob man Project Spartacus tatsächlich mit dem Xbox Game Pass vergleichen kann, ist aber fraglich. Denn ein Spiele-Abo wie es Microsoft anbietet, ist es nicht oder nur zum Teil, Grubb meint, dass es eher mit EA Play vergleichbar sei: "Für Premium, also 16 Dollar pro Monat: Bekommt man volle Spiele? Nicht wirklich, irgendwie ist es wie EA Play. Man bekommt komplette Testversionen von Spielen. Ich weiß nicht, ob das für jedes einzelne Spiel gilt, das herauskommt, aber es scheint so."Abonnenten werden auch "klassische Spiele und Streaming" bekommen, Classic Games sind auch ein wichtiger Teil der Premium-Stufe. Bei "Extra" erhalten Nutzer einen "Katalog herunterladbarer Spiele, in dem alles, was auf PS Now heruntergeladen werden kann, enthalten sein sollte." Laut Grubb werden das 250 oder 300 Spiele sein, die man downloaden, aber nicht streamen kann. Essential ist schließlich im Wesentlichen das, was PlayStation Plus heute ist.