Xbox Series X lieferbar: Amazon verkauft die Konsole für 500 Euro

Amazon kann die begehrte Xbox Series X wieder liefern. Mi­cro­softs Next-Gen-Konsole wird im Online-Shop zum Nor­mal­preis von 499,99 Euro verkauft und via Prime bereits ab Frei­tag (27.05.) aus­ge­lie­fert. Ein Kauf der Xbox ist dabei auch in fünf mo­nat­li­chen Raten möglich.

Was machen die PlayStation 5 und die Nintendo Switch?

Wer die Suche nach einer Xbox Series X noch nicht aufgeben hat, dürfte jetzt bei Amazon fündig werden . Die Nachfrage scheint zwar weiterhin ungebrochen hoch zu sein, was unter anderem die schlechte Verfügbarkeit in anderen Online-Shops zeigt, doch Amazon konnte sich scheinbar ein vergleichsweise großes Kontingent an Next- bzw. Current-Gen-Konsolen sichern. Der Preis beträgt wie üblich 499,99 Euro. Er kann in Gänze oder in fünf Raten je 100 Euro gezahlt werden.Alternativ ist Microsofts High-End-Konsole im so genannten Xbox All Access erhältlich. Dabei handelt es sich um eine 0%-Finanzierung mit Ratenzahlungen über 24 Monate, die zudem mit einem Xbox Game Pass Ultimate gebündelt wird. Der Preis hierfür beträgt 32,99 Euro pro Monat. Ein Abschluss des All-Access-Vertrags ist allerdings nur in Elektromärkten möglich, zum Beispiel bei Media Markt und Saturn Während sich die Verfügbarkeit der Xbox Series X zumindest bei Amazon verbessert, bleibt die PlayStation 5 (PS5) ein rares Gut. Die Sony-Konsole ist derzeit nur sporadisch in diversen Online-Shops erhältlich. Anders sieht es bei der Nintendo Switch aus. Die bereits in die Jahre gekommene Hybrid-Konsole kann deutschlandweit problemlos bestellt werden. Gleiches gilt für die kompakte Nintendo Switch Lite ohne TV-Dock-Funktion. Lediglich das neue OLED-Modell kämpft mit Lieferschwierigkeiten. Vorbestellungen werden zwar angenommen, doch eine Auslieferung ist in vielen Fällen erst später möglich.