Zotac bringt neuen Hosentaschen-PC mit 3-GHz-Dualcore & Windows 11

Der Mini-PC-Spezialist Zotac hat mit der ZBox Pi336 Pico einen neuen Kleinst-Computer vorgestellt, der mit Maßen von knapp 12 x 8 cm in die meisten Hosentaschen passt und somit an jedem beliebigen Ort verwendet werden kann, sofern die Energieversorgung gewährleistet ist.

4 GB RAM und eMMC-Flash fest verlötet

Zotac

Der Zotac Zbox Pi336 ist ein neuer Mini-PC, der anlässlich der Computex 2022 in Taipeh präsentiert wurde. Das Gerät ist nur 115 x 76 x 20,7 Millimeter groß und bietet dennoch alles, was ein Windows-PC mitbringen muss. Leistungswunder darf man in diesem passiv gekühlten kleinen Paket aber natürlich nicht erwarten.Dennoch dürfte die Performance für das Surfen im Web und einfache Office-Aufgaben durchaus ausreichen, hat der neue Mini-Rechner von Zotac doch einen zweikernigen Intel Celeron N6211 SoC verbaut, dessen Rechenkerne einen Basistakt von 1,2 Gigahertz bieten und bei Bedarf auf bis zu 3,0 GHz beschleunigen können.Der Arbeitsspeicher könnte jedoch zum Flaschenhals werden, denn die Zbox Pico Pi336 hat nur vier Gigabyte LPDDR4-RAM, die fest verlötet sind. Auch der Flash-Speicher ist fest verbaut. Es handelt sich um 128 GB eMMC-Flash, der immerhin durch eine MicroSD-Karte erweitert werden kann. Einen M.2-Slot für den Einbau einer zusätzlichen SSD bietet das Gerät leider nicht.Der neue Kleinst-PC verfügt über eine Vielzahl von Anschlüssen in Form von drei USB-A- und einem USB-C-Port, einem Gigabit-Ethernet-Anschluss und einem kombinierten Audio-Port. Die Konnektivität kann neben dem LAN-Port auch per Bluetooth 5.2 und WiFi 6E hergestellt werden. Die Stromversorgung erfolgt über ein 20-Watt-Netzteil, das leider einen proprietären Anschluss nutzt.Nach Angaben von Zotac wird Windows 11 Pro grundsätzlich vorinstalliert. Die ZBox Pico Pi336 wird in Kürze auch in Deutschland verfügbar sein, wobei der Hersteller bisher noch keine Preisangaben veröffentlicht hat.