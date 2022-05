Neue Hubble-Daten: Etwas "Merkwürdiges" geht im Kosmos vor sich

Ein tiefer Blick ins All sorgt nicht immer für ein klareres Bild: Hubble hat einen neuen Meilenstein im Rätsel um die Expansionsrate des Universums erreicht. Nach drei Jahrzehnten Vermessung des Kosmos zeigt sich den Wissenschaftler etwas "Merkwürdiges".

Hubbles Meisterwerk ist nach fast 30 Jahren abgeschlossen

Neue Physik am Horizont

Die Astronomen Edwin P. Hubble und Georges Lemaître hatten in den 1920er Jahren Pionierarbeit in Bezug auf die Messung der Expansionsrate des Universums geleistet. Fast 80 Jahre später sollte auf dem Rücken dieser Beobachtung die Theorie zur "Dunklen Energie" entstehen, einer mysteriösen Kraft, die durch Abstoßung das Universums auseinandertreibt. Die Klärung dieses Rätsels war einer der Hauptantriebe für die Konstruktion des Hubble-Teleskops. Seine Aufgabe: Die Messungen von sogenannten "kosmische Wegmarken" auf ein neues Niveau zu heben.Dabei werden unter anderem sogenannte ​​Cepheiden ins Visier genommen, die in unserer Milchstraße und nahen Galaxien durch periodisches Aufhellen und Abdunkeln auffallen und zuverlässige Messungen der Entfernung ermöglichen. Um noch größere Distanzen zu messen, richtet man den Blick auf bestimmte Supernovae-Typen. Zusammen bilden die Objekte eine von der Wissenschaft "kosmische Entfernungsleiter" getaufte Einschätzung der Abstände im Universum. Darauf fußen wiederum alle Annahmen zur Ausdehnungsrate des Universums, genannt Hubble-Konstante.Jetzt kann die NASA vermelden, dass Hubble nach fast drei Jahrzehnten die Beobachtung aller für eine Untersuchung vorgesehenen "Wegmarken" abgeschlossen hat. "Dies ist wahrscheinlich Hubbles Meisterwerk, denn es würde weitere 30 Jahre dauern, bis Hubble diese Probengröße auch nur verdoppelt könnte", so Nobelpreisträger Adam Riess vom Space Telescope Science Institute (STScI). Wie aus seiner jüngsten Veröffentlichung hervorgeht, können die bisher verfügbaren Stichprobe der kosmischen Entfernungsmarker damit mehr als verdoppelt werden, der gesamte Datensatz umfasst jetzt über 1.000 Hubble-Umlaufbahnen.Und was sagt uns das beste Bild, das wir je von der Ausdehnung des Kosmos hatten? Es gibt eine große Diskrepanz zwischen der Expansionsrate des lokalen Universums, wie wir es heute beobachten und der des Uruniversums, die wir nicht erklären können. "Die Ursache für diese Diskrepanz bleibt ein Rätsel. Aber die Hubble-Daten, die eine Vielzahl von kosmischen Objekten umfassen, die als Entfernungsmarker dienen, unterstützen die Idee, dass etwas Seltsames vor sich geht, möglicherweise mit einer ganz neuen Physik", so die NASA Der nächste Schritt auf der Suche nach einer Antwort: Das James Webb Space Teleskop wird Hubbles Arbeit fortsetzen und kosmische Wegmarken in größeren Entfernung und schärferer Auflösung vermessen. Man darf gespannt sein, wie das Rätsel, das seit 100 Jahren die Astronomie beschäftigt, weitergeht.