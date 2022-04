Earendel: Hubble fotografiert den am weitesten entfernten Stern

Obwohl das Hubble Space Telescope nun schon seit Jahrzehnten arbeitet, bringt es immer noch neue Überraschungen hervor. So lieferte das Teleskop nun ein Bild, auf dem der am weitesten entfernte Stern zu sehen ist, der bisher fotografiert werden konnte.

Galaktische Lupe

Es ist nichts grundsätzlich Ungewöhnliches, dass Hubble sehr weit in unser Universum hinaus schaut. Normalerweise kommen von dort dann aber Aufnahmen kompletter Galaxien, die sich als kaum mehr als ein Punkt auf dem Bild präsentieren. Und es ist durchaus bereits eine gewisse Herausforderung, in unserer großen Nachbar-Galaxie Andromeda einzelne Sterne herauszupicken.In den astronomischen Katalogen wurde der Stern unter der Bezeichnung WHL0137-LS vermerkt. Die Forscher gaben ihm aber auch einen eingängigeren Namen: Earendel, was eine alte englische Bezeichnung für den Morgenstern ist. Der Stern befindet sich ganze 12,9 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt und existierte damit in der frühen Phase des Universums.Um über diese Zeiten und Distanzen überhaupt sichtbar zu sein, muss Earendel natürlich entsprechend lichtstark sein. Aufgrund der von Hubble gelieferten Daten berechneten die Astronomen, dass der Stern mindestens 50 Mal schwerer als unsere Sonne sein muss und deren Leuchtkraft um das Millionenfache übersteigt.Trotz dessen wäre es allein mit den empfindlichen Instrumenten des Hubble-Teleskops nicht möglich gewesen, den Stern über diese Distanz einzeln zu sehen. Die Astronomen nutzten daher noch einen weiteren Effekt: Zwischen der Erde und Earendel befindet sich der große Galaxienhaufen WHL0137-08, der mit seiner enormen Masse für eine deutliche Verzerrung des Raums sorgt und als Gravitationslinse genutzt werden konnte - ganz so, als hätte jemand noch eine gigantische Lupe irgendwo im Universum platziert.Die Astronomen hoffen nun darauf, den Stern auch mit dem neuen James Webb Space Telescope ins Visier nehmen zu können und so mehr Details über ihn zu erfahren. Die Erforschung eines solchen Objekts aus der Frühphase des Universums ist natürlich auch dahingehend sehr spannend, als dass in ihnen wohl die ersten schwereren Elemente erzeugt wurden, nachdem es Anfangs nur Wasserstoff und Helium im Universum gab.