Fünffacher Umsatz: Musk macht sich Twitter-Welt, wie sie ihm gefällt

Elon Musk nennt sehr gerne große Zahlen und Daten, die in dieser Form dann selten eintreffen. Bei seiner neuesten Unternehmung ist das nicht anders. Er werde den Umsatz von Twitter in den nächsten Jahren verfünffachen und viermal so viel Nutzer wie heute auf die Plattform locken.

Elon Musk leistet mal wieder fantasievolle Prognose-Arbeit

Nutzerzahlen außer Rand und Band

Egal ob SpaceX oder Tesla: Elon Musk hat mit seinen Unternehmen viel geschafft. Geht es aber um die Prognosen, wie lange Dinge dauern werden, hat sich der Unternehmenschef über die Jahre einen eigenen spöttischen Ausdruck verdient: Elon-Time , also Elon-Zeit, drückt aus, dass Musk mit seinen Voraussagen oft meilenweit danebenliegt. Wir würden hier noch einen Ausdruck ergänzen: Elon-Geld, denn auch bei Umsatzprognosen trägt Musk gerne dick auf. Genau in dieser Hinsicht werden jetzt rund um Twitter wieder mehr als ehrgeizige Ziele verkündet.Laut New York Times wirbt Elon Musk in einem neuen Pitch Deck, das sich an Investoren richtet, damit, dass er die Gewinne von Twitter in den nächsten sechs Jahren um das Fünffache steigern werde. Seit der Gründung Twitters gilt das Unternehmen und sein Dienst als notorisch schlecht monetarisierbar, für Musk aber wohl kein Anlass, sich hier zurückzuhalten. Das Kunststück soll dabei auch nicht mit traditionellen Werbeformaten gelingen, Musk sieht die große Zukunft viel mehr in zahlenden Nutzern.Die großen Gewinnaussichten stützt Musk demnach auf einen fast schon kometenhaften Anstieg der Nutzerzahlen des kostenpflichtigen Twitter Blue-Abonnements , das nach Wunschvorstellung des baldigen Besitzers in verschiedenen Formen bis 2028 10 Milliarden US-Dollar pro Jahr einbringen wird - das wäre alleine doppelt so viel, wie der gesamte Dienst aktuell umsetzt.Damit diese Prognose auch hinhaut, legt Musk noch eine weitere mutige Annahme zugrunde: Wird der Dienst aktuell von 217 Millionen Menschen genutzt, will er diese Zahl bis 2028 auf 931 Millionen vervierfachen. Wie soll dieses Kunststück gelingen? Das bleibt vorerst das Geheimnis von Musk.