Vor Musk-Übernahme: Twitter steigert seinen Umsatz und Gewinn

Twitter startet mit rund 23 Prozent weniger Umsatz als im vorherigen Quartal in das Jahr 2022. Aber kein Grund zur Sorge - das erste Jahresquartal ist traditionell das umsatzschwächste des Mikrobloggingdienstes. Wie die Statista-Grafik auf Basis des aktuellen Quartalsberichts zeigt, steht der Umsatz im Q1 2022 etwa 16 Prozent über dem des Vorjahres und ganze 49 Prozent über dem ersten Quartal aus 2020.



Auch was den Gewinn des Unternehmens angeht, zeigt sich Twitter 2022 von seiner starken Seite. Nachdem die vergangenen zwei Jahre unter dem Strich einen Verlust von rund 1,3 Milliarden US-Dollar bedeutet haben, verzeichnet das kalifornische Unternehmen von Januar bis April 2022 einen Gewinn von über 513 Millionen US-Dollar - und stellt die Quartalsgewinne der letzten zwei Jahre in den Schatten.



Nachdem nun klar ist, dass Elon Musk als neuer Eigentümer das Steuer bei Twitter übernehmen wird, bleibt abzuwarten, wie sich das Unternehmen in Zukunft entwickeln wird. Eine besonders profitable Firma war Twitter noch nie, weshalb sich viele Experten fragen wozu Musk eine derart riesige Investition tätigt. Der Tesla-CEO hatte bereits im Vorfeld angekündigt mehr Meinungsfreiheit auf der Plattform durchsetzen zu wollen.



Nutzer, die Twitter zuletzt den Rücken gekehrt haben, wollen nun wieder Teil des Netzwerks sein. Donald Trump hat eine Rückkehr zu Twitter jedoch ausgeschlossen, er wolle seinem eigenen Netzwerk Truth Social treu bleiben. Laut Angaben des Unternehmens hat Twitter weltweit etwa 215 Millionen täglich aktive Nutzer.