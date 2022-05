Version 2.22: Update für Corona-Warn-App wird verteilt - Das ist neu

Nutzern der Corona-Warn-App steht ein neues Update zum Download in den App-Stores von Apple iOS und Google Android bereit. Mit Version 2.22 können unter anderem Schnelltest-Profile für Familienmitglieder angelegt werden, sollten diese kein eigenes Smartphone besitzen.

Profile helfen zur besseren Verwaltung von Covid-Tests

Nextpit

Bereits mit Version 2.21 ermöglichte es die Corona-Warn-App COVID-Testzertifikate von Familienmitgliedern in einer neuen Testverwaltung zu registrieren. Als praktisch erweist sich diese Funktion vor allem für Eltern, welche die Testergebnisse ihrer Kinder auf ihrem Smartphone hinterlegen wollen. Auch ältere Personen, die eventuell nicht im Besitz eines kompatiblen Mobiltelefons sind, können so ihre Familienmitglieder darum bitten, digitale Impfnachweise und Tests für sie mitzuführen. Gerade bei Reisen und öffentlichen Veranstaltungen kann dies besonders nützlich sein.Nun erweitert das Projektteam aus Robert Koch-Institut (RKI), Deutscher Telekom und SAP diese Verwaltung um Schnelltest-Profile für Familienmitglieder. Die Trennung zu den Daten des Smartphone-Inhabers ist somit noch klarer, da die Profile nach persönlichen Daten, wie Namen und Kontaktdaten, in Form von verschiedenen QR-Codes getrennt werden. Im Menü "Sie lassen sich testen?" können über den Bereich "Schnelltest-Profil" ab sofort entsprechend neue Daten aufgenommen werden. Alle gespeicherten Profile werden dann in einer Liste zur Schnellauswahl geführt.Abseits der Neuerungen in Hinsicht auf die Schnelltest-Profile werden mit der Corona-Warn-App Version 2.22 wie üblich diverse Fehlerbehebungen durchgeführt, die nicht näher beschrieben werden. Laut den Entwicklern erfolgt die Verteilung des Updates schrittweise über 48 Stunden. iOS-Nutzer können sich die aktuelle App-Version direkt aus dem App Store manuell herunterladen. Besitzer eines Android-Smartphones müssen auf die automatische Aktualisierung innerhalb der nächsten ein bis zwei Tage warten. Mittlerweile verzeichnet die Corona-Warn-App über 45,2 Millionen Downloads.