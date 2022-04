Bill Gates: Globale Viren-Feuerwehr soll Pandemien zukünftig verhindern

Microsoft-Mitbegründer Bill Gates regt an, die Erfahrungen aus der Corona-Pandemie zu nutzen, um zukünftig vielleicht komplett zu verhindern, dass es noch einmal zu weltweiten Ausbrüchen von Krankheiten kommt. Das würde aber Investitionen erfordern.

Große Schäden verhindern

"Im Gegensatz zu dem, was man in Filmen sieht, gibt es keine Gruppe von Experten, die bereitsteht, um diese Katastrophe zu verhindern", erklärte Gates in einem neuen TED-Talk. Bisher ist es so, dass, wenn etwas passiert, möglichst schnell ein Experten-Team aufgebaut wird, das dann seine Arbeit aufnimmt. Aus Sicht Gates' könnte man dies aber durchaus ändern.Er schlug daher vor, eine Global Epidemic Response & Mobilization (GERM)-Einheit aufzubauen. "Diese Gruppe ist vollzeitbeschäftigt - ihre einzige Priorität ist die Pandemieprävention. Sie besteht aus einer Reihe von Spezialisten mit sehr unterschiedlichen Fachkenntnissen - Epidemiologen, Datenwissenschaftler, Logistikexperten - und es geht nicht nur um wissenschaftliche und medizinische Kenntnisse. Sie müssen auch über kommunikative und diplomatische Fähigkeiten verfügen", umriss Gates seine Idee.Es dürfte allerdings nicht einfach sein, diese Idee in der Praxis umzusetzen. Denn die Kosten wären durchaus beachtlich, wenn das Team so aufgebaut wäre, wie Gates es sich vorstellt. Immerhin kalkuliert er mit einer personellen Stärke des Teams von rund 3000 Leuten, was angesichts der globalen Aufgabe durchaus ein realistisches Minimum wäre. Die finanziellen Mittel würden sich damit auf mindestens eine Milliarde Dollar im Jahr belaufen. Und da sind die einzelnen nationalen Behörden und Organisationen, die an das GERM-Team als zweite Ebene andocken, nicht mitgezählt.Auf der anderen Seite wären solche präventiven Ausgaben allerdings nur ein Bruchteil dessen, was eine ausgewachsene Pandemie kostet. Corona hat in der Weltwirtschaft Werte vernichtet, die solche Investitionen letztlich vergleichsweise klein wirken lassen.Gates verglich das mit den nicht gerade geringen Kosten, die jährlich für die 370.000 Vollzeit-Feuerwehrleute in den USA und den Betrieb ihrer Infrastruktur aufgewandt werden. Diese helfen letztlich, deutlich schlimmere Schäden zu vermeiden. Und auch GERM soll keineswegs nur herumsitzen, solange keine Pandemie droht. Vielmehr wäre auch dieses Team ständig im Einsatz und würde im Nebeneffekt auch die Gesundheitssysteme weltweit immer stärker verbessern, so dass auch hier schon positiv messbare Effekte auftreten.