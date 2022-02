Bill Gates schreibt Buch über Corona-Pandemie und Verschwörungen

Microsoft-Gründer und Philanthrop Bill Gates wird in wenigen Wochen ein neues Buch herausgeben. Darin beschäftigt sich Gates mit der Bekämpfung des Coronavirus und damit, wie sichergestellt werden kann, dass die Covid-19-Pandemie die letzte große globale Seuche ist.

Bill Gates über sein neues Buch "How to Prevent the Next Pandemic"

Finanzierung kostengünstigerer Impfstoffe

Bill Gates hat sich in den letzten zwei Jahren mit seiner Stiftung auch für die Bekämpfung des Coronavirus gewidmet. Nun meldet das Online-Magazin Bloomberg, dass die Pandemie Thema seines neuen Buches sein wird. Gates plant demnach die Veröffentlichung eines Buches darüber, wie sichergestellt werden kann, dass die Covid-19-Pandemie die letzte große globale Seuche ist. Das Buch soll ab dem 3. Mai erhältlich sein und trägt den Titel "How to Prevent the Next Pandemic"."Jedes Mal, wenn ich das Leid sehe, das Covid verursacht hat - jedes Mal, wenn ich über die neueste Todesrate lese oder von jemandem höre, der seinen Job verloren hat, oder an einer Schule vorbeifahre, die geschlossen ist - kann ich nicht anders, als zu denken: Wir müssen das nicht noch einmal tun", schrieb er in einem Blogbeitrag , in dem er die Veröffentlichung von ‚How to Prevent the Next Pandemic‘" ankündigte.In dem Buch geht es um die Lehren, die aus der Pandemie gezogen wurden, sowie um Instrumente und Innovationen, die erforderlich sind, um Leben zu retten und Krankheitserreger frühzeitig zu stoppen. Es geht aber nicht nur um die Pandemie an sich, sondern auch um die ganzen Randerscheinungen. Gates hat es sich auch zum Thema gemacht, wie es sich anfühlt, zur Zielscheibe von Verschwörungstheorien zu werden. Die Gates-Stiftung hat mehr als 2 Milliarden Dollar für die Finanzierung von Hilfen im Kontext des Ausbruches von Covid-19 ausgegeben.Spenden sind dabei an Gruppen wie die African Centres for Disease Control and Prevention geflossen, um Tests in Afrika südlich der Sahara zu fördern, sowie an die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, um die Entwicklung kostengünstigerer Impfstoffe zu finanzieren.Gates will in seinem Buch Mut machen, aber auch Kritik transportieren. Denn er meint, dass Covid-19 der Welt gezeigt habe, was es kostet, wenn man versagt. "Wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen und die richtigen Investitionen tätigen, können wir Covid-19 zur letzten Pandemie machen", schreibt Gates nun. Er hofft, dass die Fortschritte bei den Impfstoffen und die gewonnene Erfahrung bei der Bekämpfung von Atemwegserkrankungen dazu beitragen werden, derartige Krisen künftig zu verhindern.