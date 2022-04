Xbox Game Pass: Microsoft plant Familien-Abo für bis zu fünf Spieler

Neuen Berichten zufolge soll Microsoft seine Spiele-Flatrate Xbox Game Pass im Laufe des Jahres um einen Familientarif für bis zu fünf Personen erweitern. Bislang benötigt jeder Spieler ein eigenes Abo, das je nach gewähltem Plan mit mindestens 10 Euro pro Monat zu Buche schlägt.

Gerüchte über ein Familien-Abo werfen viele Fragen auf

Unserer Meinung

Mit über 25 Millionen Abonnenten gehört der Xbox Game Pass zu den beliebtesten Gaming-Diensten weltweit. Die Spiele-Flatrate bietet eine Auswahl von über 100 Spielen und Ultimate-Services wie Xbox Live Gold, EA Play sowie den Zugang zum Cloud-Gaming auf Smartphones und Co. Dabei steht das Abo nicht mehr nur für die Xbox One und Xbox Series X|S zur Verfügung, seit geraumer Zeit können auch PC-Spieler die mittlerweile als PC Game Pass bekannte Mitgliedschaft abschließen.Wie die Kollegen von Windows Central unter Berufung auf interne Quellen bei Microsoft berichten, sollen die Redmonder Spielern in diesem Jahr den Wunsch nach einem Familie-Abonnement erfüllen. Bis auf einen Preisvorteil im Vergleich zu fünf einzelnen Mitgliedschaften stehen dabei jedoch viele ungeklärte Frage im Raum. Allein durch die Trennung von Xbox Game Pass und PC Game Pass könnte es zu Problemen kommen. Dabei ist es eher unwahrscheinlich, dass die Spiele-Flatrate für eine ganze Familie ausschließlich auf eine Plattform beschränkt wird.Einzig und allein der mit monatlich 12,99 Euro leicht teurere Xbox Game Pass Ultimate fasst derzeit die PC- und Konsolen-Bibliotheken in einem Abonnement zusammen. Eine generelle Zusammenlegung wäre zwar denkbar, scheint aufgrund der erst kürzlichen Einführung der Marke PC Game Pass allerdings eher ausgeschlossen zu sein.nach wahrscheinlicher ist ein Familienangebot für den Xbox Game Pass Ultimate inklusive Live Gold, EA Play, xCloud und Co. zu einem Preis von zum Beispiel 49,99 Euro pro Monat statt den Kosten für fünf Einzellizenzen in Höhe von 64,95 Euro. Eine offizielle Bestätigung seitens Microsoft bleibt abzuwarten.