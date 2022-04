Games with Gold: Spieler profitieren im Mai von vier Gratis-Titeln

Microsoft hat die kostenlosen Games with Gold-Spiele für Mai enthüllt. Wer über eine entsprechende Mitgliedschaft und eine Xbox verfügt, kann im kommenden Monat zwei Xbox One-Spiele sowie zwei Xbox 360-Games herunterladen. Die Titel sind mit der Xbox Series X & S kompatibel.

"The Inner World" und "Viva Pinata Party Animals" ab 15. Mai verfügbar

Bei den vier neuen Gratis-Titeln handelt es sich um "Yoku's Island Express", "The Inner World: The Last Wind Monk", "Hydro Thunder Hurricane" sowie "Viva Pinata Party Animals". Während die ersten zwei Spiele ursprünglich für die Xbox One auf den Markt gebracht wurden, standen die letzten zwei Games damals für die Xbox 360 zur Verfügung. Durch die Abwärtskompatibilität ist es möglich, alle vier Titel auf der Xbox Series X/S zu zocken.Konsolen-Besitzer mit einem Abo, das Xbox Live Gold enthält, können "Hydro Thunder Hurricane" vom 1. bis zum 15. Mai ausprobieren. In dem Rennspiel muss der Spieler auf elf unterschiedlichen Rennstrecken sein Können beweisen, um anpassbare Rennboote freischalten und gegen die Bestzeiten von Freunden antreten zu können. "Yoku's Island Express" steht vom 1. bis zum 31. Mai zur Verfügung. Der Titel enthält Elemente der drei Genres Platformer, Adventure und Pinball. Der Spieler hat die Aufgabe, Pakete an Inselbewohner zu verteilen und dabei Gegner zu bezwingen, Rätsel zu lösen sowie die Spielwelt zu erkunden.Wie üblich bietet Microsoft die vier Games nicht alle direkt zum 1. Mai an. "The Inner World: The Last Wind Monk" sowie "Viva Pinata Party Animals" können ab dem 16. Mai gespielt werden. Während der "The Inner World"-Ableger, ein 2D-Point-and-Click-Adventure, dann bis zum 15. Juni ausprobiert werden kann, lässt sich das Xbox 360-Partyspiel nur in diesem Monat installieren. Wie üblich setzt der Download eine kostenpflichtige Mitgliedschaft voraus.Das Xbox Live Gold-Abo kostet monatlich 6,99 Euro. Die Mitgliedschaft ist inzwischen jedoch auch im Xbox Game Pass, der über 100 weitere hochwertige Konsolen- und PC-Spiele mit sich bringt, enthalten. Die Ultimate-Version schlägt mit 12,99 Euro pro Monat zu Buche.