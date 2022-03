Xbox und Epic Games spenden alle Fortnite-Einnahmen an die Ukraine

Epic Games wird für die kommenden 14 Tage alle Einnahmen aus dem populären Videospiel Fortnite spenden, um humanitäre Bemühungen in der Ukraine zu unterstützen. Microsoft hat sich ebenfalls bereit erklärt, sich an dieser Initiative zu beteiligen.

Epic positioniert sich erneut

Microsoft unterstützt Spende

Epic Games

Epic Games und Microsoft werden dabei nicht nur die Gewinne aus den Verkäufen von Fortnite spenden, sondern den gesamten Erlös aus dem Spiel. Die Spendenaktion für die Ukraine läuft vom 20. März bis zum 3. April und umfasst den Kauf von V-Bucks (mit echtem Geld oder Ladenguthaben, nicht mit V-Bucks im Spiel), neue und verlängerte Fortnite-Crew-Abonnements sowie den Kauf des neuen Chapter 3 Season 2 Battle Pass, der heute startet. Der Wert von anderswo erhaltenen Codes, die vor dem 3. April in Fortnite eingelöst werden, wird ebenfalls berücksichtigt.Laut Ankündigung werden derzeit UNICEF, Direct Relief, das UN-Welternährungsprogramm und TUNHCR als die ersten Organisationen genannt, die Gelder erhalten werden. Weitere Organisationen könnten da noch hinzukommen, hieß es von Epic. "Alle Fortnite-Einnahmen von Epic, die im Fenster erzielt werden, werden zur Unterstützung humanitärer Hilfsmaßnahmen verwendet", heißt es in der Ankündigung. "Wenn du vermeiden möchtest, dass Epic die Gelder aus deinem Kauf mit einbezieht, solltest du bis zum 4. April 2022 oder später nichts mehr mit echtem Geld in Fortnite kaufen."Zusätzlich zu der oben genannten Initiative zur Unterstützung der Ukraine hat Epic Games vor Kurzem auch den Verkauf in Russland gestoppt, ohne jedoch seine Dienste komplett einzustellen. Somit können auch Fortnite-Spieler in Russland, die gegen die Kriegshandlungen sind, die Ukraine nicht mit unterstützen. Microsoft hat zugesagt, alle Fortnite-Einnahmen zu spenden, die auf Xbox-Konsolen erzielt werden.