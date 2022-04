Bessere CPUs für Galaxy-Smartphones: Macht Samsung bald auf Apple?

Samsung will offenbar eine stärkere Integration seiner Hard- und Software bei Smartphones erreichen. Das Unternehmen kündigte angeblich an, dass man die hauseigenen Exynos-Prozessoren stärker an die Smartphones der Galaxy-Serien abzustimmen.

Roh spricht in Rätseln

AMD

Wie TM Roh, der als Chef der Mobilgerätesparte von Samsung auch für die Smartphones der Galaxy-Reihe hauptverantwortlich ist, laut dem koreanischen Portal iNews24 erklärte, will man die Prozessoren aus eigener Produktion spezifisch auf die Geräte abstimmen. Was genau Roh damit meinte, ist derzeit noch unklar.Samsung bietet die hauseigenen Smartphone-SoCs der Exynos-Serie in verschiedenen Varianten eigentlich auch externen Herstellern an. Zuletzt beschränkte man sich dabei jedoch auf die Mittelklasse-Versionen, da die High-End-Ausgaben in Form von Chips wie dem Samsung Exynos 2100 oder dem neuen Exynos 2200 mit AMD-Grafik immer den eigenen Top-Smartphones der Galaxy S-Serie vorbehalten blieben.Daran dürfte sich auch in Zukunft nichts ändern, doch anscheinend richtet Samsung seine Strategie dennoch neu aus. Roh zufolge will man künftig "Application Processors einzig für Galaxy"-Smartphones anbieten. Dabei könnte das Unternehmen wohl sogar mit externen CPU-Lieferanten zusammenarbeiten, weil das Team hinter den Exynos-Chips nur über vergleichsweise geringe Kapazitäten für Forschung und Entwicklung verfügt.Manche Beobachter spekulieren nun, dass Samsungs Handysparte statt einer internen Kooperation mit der Halbleiter-Abteilung auf externe Partner setzen könnte. Denkbar sei zum Beispiel, dass die Koreaner mit MediaTek oder Qualcomm einen der beiden Marktführer bei Smartphone-SoCs an Bord holen. Die Chipspezialisten könnten dann speziell angepasste Varianten ihrer SoC-Designs für Samsung-Geräte liefern, bei denen eine stärkere Integration von Hard- und Software speziell für Galaxy-Smartphones erfolgen kann.