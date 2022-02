Microsoft Edge: Leistungsdetektor hilft bei Performance-Problemen

Schon vor einiger Zeit hat Microsoft die mobile Edge-Version mit Features zum Sparen von Ressourcen ausgestattet. Nun soll der Desktop-Browser ähnliche Funktionen erhalten. Ein Leistungsdetektor soll Tabs überwachen und Performance-Probleme erkennen und daraufhin beheben können.

Tool zunächst nur in der Canary-Version

Microsoft Edge - Browser auf Chromium-Basis

Das Tool prüft, ob ein Tab mehr Ressourcen als im Normalfall beansprucht und ob der Ladevorgang einer Webseite außergewöhnlich lange dauert. Sobald ein Problem erkannt wurde, wird dem Nutzer laut Deskmodder eine Aktion vorgeschlagen, mit der die Leistung wieder erhöht werden kann. Um welche Gegenmaßnahmen es sich handelt, ist jedoch unklar. Es wäre denkbar, dass Skript-Elemente gedrosselt und in größeren Abständen aktualisiert oder ganz blockiert werden. Alternativ könnte das Tool die geöffnete Seite einfach neu laden.Darüber hinaus bleibt offen, ob der Leistungsdetektor von vielen Nutzern verwendet wird oder ob die meisten Anwender die vorgeschlagenen Aktionen nicht einfach ignorieren. Sollte eine Seite für Probleme sorgen, besteht natürlich schon jetzt die Möglichkeit, den jeweiligen Tab zu schließen und die Seite neu aufzurufen.Aktuell kommt der Leistungsdetektor auch ausschließlich in der Canary-Version des Edge-Browsers zum Vorschein. Es handelt sich um einen A/B-Test, sodass das Feature nur von einem Teil der Nutzer verwendet werden kann. Sollten keine Probleme auftreten, könnte die Funktion später auch in einem finalen Build des Browsers zum Einsatz kommen.Bei den Nutzern, die für den A/B-Test ausgewählt wurden, ist das Feature standardmäßig aktiviert. Es ist allerdings möglich, den Leistungsdetektor manuell zu deaktivieren. Hierzu müssen die Browser-Einstellungen und anschließend "System und Leistung" aufgerufen werden.